Обострение на Ближнем Востоке: о чем говорит ситуация и кто выйдет победителем

Четыре недели продолжается война Израиля с ХАМАС. Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила об окружении сектора Газы и намерении начать выдавливание и уничтожение засевших там террористов-хамасовцев. В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что будут повторять атаки, подобной той, что произошла 7 октября, пока не уничтожат Израиль. Россия явно подыгрывает ХАМАС. А США, стоящие на стороне Израиля, пытаются предотвратить еще большую эскалацию. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" выводами о происходящем на Ближнем Востоке на данный момент.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Израильтяне, зачистив ХАМАС, уйдут из Газы

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

"Главный вывод на данный момент – Израиль победил. Он сейчас проведет зачистку сектора Газа – и всё закончится. Будут бегать по подземным туннелям. Если кто-то голову поднимет – долбанут ракетой".

По мнению эксперта, никто более не ввяжется в конфликт – ни Хезболла, ни Иран.

"Буквально сегодня я разговаривал со своим товарищем, который в тот момент на яхте плыл по Красному морю. По его словам, мимо него прошло четыре американских эсминца. Они вполне могут сравнять с землей Сектор Газа и не только. Плюс – двигались они к уже курсирующим в тех краях двум авианосцам, четырем крейсерам и еще восьми эсминцам", – отмечает Виктор Савинов.

По его мнению, израильтяне, зачистив ХАМАС, уйдут из Газы. Возможно, какое-то время подержат там свои войска. А потом отойдут.

"На Ближнем Востоке ничего за последние три четверти века не изменилось, – акцентирует эксперт. – Арабы периодически нападают на Израиль, тот достаточно быстро справляется с этой проблемой. И наступает временно затишье".

Израилю сейчас не по силам полностью уничтожить ХАМАС

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что четыре недели конфликта на Ближнем Востоке продемонстрировали – ситуация там стала неожиданностью для многих игроков.

Израиль, отмечает эксперт, так и не начал таких широкомасштабных действий в Газе, как от него ожидалось. Хоть повод для организации мощной акции мести у него, безусловно, есть.

США поддерживают Израиль и готовы всячески это подтверждать. Но фактор этой поддержки превращается не только во внешнеполитический, но и во внутриполитический.

что заинтересована в дальнейшей дестабилизации на Ближнем Востоке, в расширении конфликта. То есть, карты на столе, а игра продолжается". "У ЕС нет единой позиции касательно происходящего на Ближнем Востоке. Мнения европейских политиков существенно разнятся, – подчеркивает Евгений Магда. – Россия уже не скрывает

При этом, эксперт считает, что Израилю сейчас не по силам полностью уничтожить ХАМАС.

"ЦАХАЛ может достигать определенных тактических успехов. Но стратегически добиться уничтожения своих врагов у него сейчас не получится, – прогнозирует Евгений Магда. – Думаю, это понимает и израильское руководство. Однако премьер Нетаньяху, который точно уйдет в отставку после завершения военной фазы кризиса, хочет сделать это с высоко поднятой головой. Так что в Газе всё далеко не кончено".

Нет сомнений в победе Израиля

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поделилась таким комментарием:

"Ситуация сложная. Израиль пережил страшную атаку ХАМАС, со множеством жертв среди гражданского населения, с захватом большого числа заложников. И, конечно, он дает мощный ответ. Который привел к росту антисемитских настроений в мусульманских странах и республиках. На слуху у всех недавние события в Дагестане, погром в аэропорту Махачкалы ".

Екатерина Одарченко не сомневаюсь в победе Израиля. По ее словам, в Вашингтоне, где она сейчас находится, абсолютное большинство политиков поддерживает выделение этому основному союзнику США вне НАТО выделение дополнительных вооружений. А военные корабли и часть войск США уже переброшены в район конфликта.

говорит само за себя. Как и то, что ранее они неоднократно встречались с главой российского МИД Лавровым", – подчеркивает эксперт. "Надеюсь, что эта война ослабит и Иран. Большинство экспертов сходятся во мнении, что он спонсирует Хезболлу, ХАМАС. А последний сейчас переживает серьезные удары со стороны ЦАХАЛ. Россия, как и ее новый союзник – Иран, однозначно встала на сторону ХАМАС. И то, что представители ХАМАС недавно ездили в Москву

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