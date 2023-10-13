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Израиль поставил ультиматум жителям сектора Газа: ООН предостерегает от «катастрофы»

В ООН призывают Израиль отменить указ о наземной операции в сектре Газа

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Израильское руководство не собирается отказываться от своих намерений провести наземную операцию в секторе Газа. Именно поэтому военное командование страны уже предупредили ООН, что все население северной части сектора Газа, которое составляет более 1 миллиона человек, должно в течении 24 часов переехать на юг. В противном случае без жертв среди мирного населения в ходе военной спецоперации обойтись не удастся. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Израиль поставил ультиматум жителям сектора Газа: ООН предостерегает от «катастрофы»

Нападение ХАМАС на Израиль

Издание цитирует заявление пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, который отметил, что ООН выступила с четкой позицией – приказ о намерении провести наземную военную операцию в секторе Газа должен быть отменен. В противном случае те события, которые уже привели к трагедии, могут привести к самой настоящей катастрофе. 


"ООН считает невозможным, чтобы такое перемещение происходило без разрушительных гуманитарных последствий", — заявил Дюжжарик.

Отмечается, что израильский военные поставили перед фактом обязательной эвакуации также работников образовательных учреждений, больниц. Военные Израиля призывают местных жителей не пытаться прятаться в школах, больницах, ведь это их может не уберечь от гибели.

Издание отмечает, израильский военные уже взяли в осаду сектор Газа и теперь ждут лишь команды начать военную операцию. 

Читайте также на портале "Комментарии" — продолжается эскалация на Ближнем Востоке, где после случившейся 7 октября кровавой атаки ХАМАС на Израиль пошел жесткий ответ израильской армии (ЦАХАЛ) по Сектору Газа. Есть риск перерастания локальной войны в глобальную, если против Израиля выступят не только ХАМАС (контролирующий сектор Газа), но и Ливан, Сирия, Иран и палестинцы Западного берега реки Иордан. Западный мир во главе с США в данной ситуации встал на сторону Израиля. Украинская власть также однозначно выражает свою поддержку именно израильтянам, проводя параллели между терроризмом ХАМАС и РФ. В свою очередь, Россия не скрывает симпатий к палестинцам, традиционно обвиняя в эскалации США. О чем говорит ситуация в Израиле и вокруг него (в том числе в восприятии этого конфликта миром) на данный момент, как она может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.nytimes.com/live/2023/10/12/world/israel-gaza-war-hamas/israel-un-gaza-evacuations?smid=url-share
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