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Израиль резко отреагировал на циничные заявления России в ООН

Появилась резкая реакция Израиля на заявления представителя России в ООН Василия Небензи, обвинившего страну в нарушении международного права.

сегодня, 08:35
Автор:
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Slava Kot
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Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан подверг критике заявления российского дипломата Василия Небензи, который сказал, что Израиль не имеет права на самооборону. Эрдан отметил, что смешно слышать от России "проповеди морали", которая в то же время ведет войну против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Ynet.

Израиль резко отреагировал на циничные заявления России в ООН

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан. Фото из открытых источников

Гилад Эрдан напомнил, что Россия, изгнанная из Совета прав человека, является последней страной, которая может поучать, как себя вести с другими странами.


"Смешно слышать именно от российского представителя проповедь морали по Израилю на тему прав человека и международного права", — отметил Гилад Эрдан.

Кроме того, Эрдан заявил, что Россия пытается использовать нападение ХАМАСа на Израиль в своих собственных корыстных целях, в частности для того, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.

Напомним, что в начале ноября российский дипломат Василий Небензя во время выступления в ООН обвинил Израиль в ударах по гражданским объектам. Российский представитель ООН заявил, что в ходе этих атак погибли тысячи гражданских, в том числе и дети. Также Небензя обвинил США в помощи Израиля. Несмотря на это, Василий Небензя не рассказал, что Россия за 20 месяцев войны неоднократно наносила удары по гражданским объектам в Украине и убивала тысячи мирных жителей страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наступление армии Израиля в Секторе Газа происходит с трех сторон: карта боевых действий.

Также "Комментарии" писали, что в ООН обнародовали доклад о ракетном ударе по селу Гроза, где погибли 59 украинцев. Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций указала, кто, вероятно, виноват в атаке.



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Источник: https://www.ynet.co.il/news/article/skwfyww7a
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