Израиль снова накрывают огнем: взрывы слышно в Иерусалиме и Тель-Авиве

Боевики ХАМАС прибегли к новым обстрелам территории Израиля. О взрывах сообщают в центральной части страны, в частности, Иерусалиме и Тель-Авиве. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times of Israel".

В Израиле сообщают о новом обстреле. Фото: Getty Images

Сигналы тревоги о ракетном обстреле звучат в различных точках Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Иерусалиме, Мевасерет Ционе, Ришон ле-Ционе, центральном районе Шфелы и городах вокруг Сектора Газа.

В Израиле продолжает работать система ПРО "Железный купол".

Жители Иерусалима рассказывают, что слышали по крайней мере один перехват над городом. Появляется также информация о падении на открытой местности в Тель-Авиве и на шоссе Иерусалим-Тель-Авив. Также было слышно грохот недалеко от аэропорта "Бен-Гурион".

Отметим, утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале операции под названием "Наводнение Аль-Акса" против Израиля. На территорию страны проникли боевики, идут бои, есть погибшие. Израильские власти созывают резервистов. О чем говорит происходящее – и к чему может привести? Почему атака началась именно сейчас? Может ли это как-то отразиться на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — атаки боевиков ХАМАС на Израиль были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы. При этом в Госдепе США заявили, что доказательств причастности Ирана к этим событиям пока нет. Сам официальный Тегеран, как и в случае с поставками россиянам дронов Shahed, отрицает и свою причастность к атаке ХАМАС на Израиль, при этом в заявлениях поддерживает действия палестинских боевиков. Ну, а Совбез ООН, собравшийся по ситуации в Израиле, никаких действий и заявлений в итоге не принял. Эксперты проанализировали данные заявления специально для издания "Комментарии".



