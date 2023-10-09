Кто стоит за нападением ХАМАСа на Израиль – к какой угрозе может привести конфликт

Атаки боевиков ХАМАС на Израиль, начавшиеся в субботу, 7 октября, были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы. При этом в Госдепе США заявили, что доказательств причастности Ирана к этим событиям пока нет. Сам официальный Тегеран, как и в случае с поставками россиянам дронов Shahed, отрицает и свою причастность к атаке ХАМАС на Израиль, при этом в заявлениях поддерживает действия палестинских боевиков. Ну, а Совбез ООН, собравшийся по ситуации в Израиле, никаких действий и заявлений в итоге не принял. Эксперты проанализировали данные заявления специально для издания "Комментарии".

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

Целый ряд процессов на Ближнем Востоке оказался на грани срыва

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает так:

"Разница между Вашингтоном и Лондоном в том, что, как и в случае с Украиной, Вашингтон заинтересован в миротворчестве, а Лондон – в усугублении войны на Ближнем Востоке. Вашингтону необходим мир на его условиях и при его посредничестве, Лондону нужна война (желательно, чужими руками)".

По словам эксперта, то, что Иран поддерживает ХАМАС и Хезболла, еще не значит, что именно он давал указания начинать боевые действия.

(Китай покровительствует Ирану и выступает в роли одного из миротворцев в регионе, так как заинтересован в стабильности своих торговых путей). Лондон продолжает действовать по принципу "чем хуже, тем лучше". Именно потому позиции Вашингтона и Лондона по вопросу "кризиса Газы" столь сильно различаются". "Прямых доказательств у Вашингтона нет, – поясняет Константин Бондаренко. – А обвинения в адрес Ирана ставят на грань срыва целый ряд процессов на Ближнем Востоке и в мире. В том числе попытку нового сближения США и Саудовской Аравии, результатом которой станет снижение цен на нефть в мире, а также запланированную на ноябрь встречу президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина в Сан-Франциско

Входим в периоде усиливающегося противостояния авторитарных режимов с демократиями практически по всей планете

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поделилась таким мнением:

На что, кстати, обращает внимание глава Госдепа Блинкен". "Иран, очевидно, поддерживает ХАМАС и "Исламский джихад". Возможно, такая сильная атака на Израиль была предпринята для срыва возможного прогресса в диалоге с Саудовской Аравией

Очевидно, продолжает эксперт, что Израиль продолжит давать военный ответ. И что продолжат гибнуть люди в секторе Газа.

"Это сделает любой диалог израильтян с саудитами невозможным, – отмечает Екатерина Одарченко. – Беспрецедентное насилие, конечно, должно быть остановлено. Но сделать это куда сложнее, чем сказать. К сожалению, мы находимся в периоде усиливающегося противостояния авторитарных режимов с демократиями практически по всей планете".

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