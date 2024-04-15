В США объяснили, почему попытка Ирана ударить по Израилю "в российском стиле" провалилась

Иран, нанося комбинированный воздушный удар по Израилю с тактикой, похожей на российские варварские атаки по Украине, мог надеяться на больший эффект от нападения. Однако попытка Тегерана, судя по всему, не привела к ожидаемому результату по ряду причин. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, серия ударов ракетами и беспилотниками был смоделирован Ираном по тем, которые российские захватчики неоднократно использовали против Украины со значительным эффектом.

"Атака нанесла более ограниченный ущерб, чем предполагалось, вероятно, из-за того, что иранцы недооценили огромные преимущества Израиля в защите от таких ударов по сравнению с Украиной", — говорят эксперты.

Также в ISW считают, что иранцы "извлекут уроки из этого удара" и будут работать над тем, чтобы со временем улучшить свои способности прорывать оборону Израиля — "как это делали россияне во время неоднократных ударов по Украине".

Иранский удар в ночь на 14 апреля состоял из примерно 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, говорится в отчете. Дроны-камикадзе были запущены задолго до того, как были проведены залпы баллистическими ракетами, вероятно, в ожидании, что они достигнут "окна" противовоздушной обороны Израиля примерно в то же время, что и крылатые ракеты и БПЛА.

"Такой подход россияне неоднократно использовали против Украины. Цель такого пакета состоит в том, чтобы более медленные крылатые ракеты и беспилотники отвлекали и подавляли противовоздушную оборону, чтобы позволить баллистическим ракетам, которые намного труднее сбить, достичь своих целей", — пишут эксперты.

В Институте изучения войны заявили, что иранцы, скорее всего, не сильно рассчитывали, что их крылатые ракеты и дроны поразят цели, но, вероятно, надеялись, что это сделает гораздо больший процент баллистических ракет.

Вместе с тем, лишь несколько баллистических ракет из общего количества 120 выпущенных пробили израильскую противовоздушную оборону и ударили вблизи военных баз.

"Украинская противовоздушная оборона в среднем перехватила лишь около 46% российских баллистических ракет во время последних больших ударов. Вероятно, иранцы ожидали, что израильские показатели будут выше украинских, но не будут превышать 90% против такого большого залпа баллистических ракет — в конце концов, россияне никогда не запускали около такого количества крупных баллистических ракет за один удар по Украине", — говорится в отчете.

Также в ISW пишут, что противовоздушная оборона ВСУ часто перехватывает более 75% российских крылатых ракет и беспилотников, но многие из этих перехватов "происходят в рамках зоны ПВО, также занимающейся обороной от баллистических ракет".

"Таким образом, иранцы, вероятно, ожидали, что по крайней мере некоторые из их беспилотников и крылатых ракет будут препятствовать израильской нацеливанию на приближающиеся баллистические ракеты, хотя, очевидно, этого не было", — считают аналитики.

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