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Трамп созвал срочное совещание чиновников: новая война как никогда близко

Решение президента США созвать встречу на высшем уровне было принято до ударов, поскольку американские чиновники все больше обеспокоены этой угрозой

сегодня, 07:12
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп созвал совещание высших чиновников из-за атаки Израиля на Иран, названной "превентивными ударами". Об этом сообщил телеканал "CNN", со ссылкой на источники.

Трамп созвал срочное совещание чиновников: новая война как никогда близко

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналистам стало известно, что встреча должна быть сосредоточена на реакции США на развитие событий в Иране.

Трампа видели, как он покидал пикник Конгресса в Белом доме вскоре после 20:00 по местному времени.

Решение президента США созвать встречу на высшем уровне было принято до ударов, поскольку американские чиновники все больше обеспокоены этой угрозой и тем во что она может вылиться.

Отвечая на вопрос о потенциальном ударе ранее в четверг, Трамп сказал, что это "вполне может произойти", и предупредил, что возможность "массового конфликта" в регионе может произойти "скоро".

Отметим, в ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что он распорядился объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране после превентивного удара Израиля по Ирану.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения", – говорится в сообщении.

Кац отметил, что подписал "специальный приказ, согласно которому в тылу будет введено особое чрезвычайное положение на всей территории Государства Израиль".

Армия обороны Израиля подтвердила, что начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана. Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по десяткам целей по всему Ирану, связанных с ядерной программой и другими военными объектами. Операция получила название "Nation of Lions".




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Источник: https://www.cnn.com/world/live-news/israel-iran-strikes-news-06-12-25-hnk-intl#cmbu3m6ue00053b6msse0zggo#cmbu3m6ue00053b6msse0zggo
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