Израильская армия оцепила город Газа: карта боевых действий

Израиль продолжает проводить свою военную операцию в секторе Газа и окружил центральный город региона. Первоочередная цель израильской армии, озвученная в начале военных действий – это уничтожение организации ХАМАС.



Карта боевых действий в секторе Газа. Фото: War Mapper

7 октября боевики из палестинской группировки ХАМАС атаковали израильские поселения. Как следствие, Израиль отреагировал на агрессию, зачистил боевиков на своей территории и начал военную операцию в Секторе Газы.

Израиль атаковал сектор Газа с трех сторон. К моменту 1 ноября ЦАХАЛ смог пересечь дорогу Салах Аль-Дин и дойти до Красного моря. Впоследствии израильские военные начали идти по береговой линии и соединились со своими силами в северо-западной части сектора Газа. Как отмечает проект War Mapper, Израиль 15 ноября окружил город Газа.

Посмотреть карту боевых действий израильской армии в Секторе Газа можно ниже:

Продвижение армии Израиля в секторе Газа. Карта: War Mapper

Напомним, что война на Ближнем Востоке была спровоцирована атакой боевиков ХАМАС по территории Израиля. Из-за нападения палестинских боевиков было убито более 1400 человек, из них около 1000 были гражданскими людьми. Кроме того, более 2500 человек получили ранения разной степени.

В свою очередь палестинские медицинские службы, контролируемые ХАМАС, сообщили о более 11 тыс. погибших из-за действий израильской армии. В частности, это касается 4,5 тыс. детей и 3 тыс. женщин. Еще более 27 тыс. человек получили ранения. Также конфликт на Ближнем Востоке привел к перемещению около 1,5 млн человек, ставших беженцами. Согласно данным Минздрава Украины, от военного конфликта погиб 21 гражданин Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Реджеп Эрдоган назвал Израиль террористическим государством из-за атак по Сектору Газа и защитил боевиков ХАМАС.

Также "Комментарии" писали об израильтянине, который ответил на неудобные вопросы о военном конфликте на Ближнем Востоке.