Израильский солдат кувалдой разбил статую Иисуса в Ливане: детали скандала (ФОТО)
Израильский солдат кувалдой разбил статую Иисуса в Ливане: детали скандала (ФОТО)

Фото израильского солдата, разбивающего статую Иисуса в Ливане, стало вирусным. ЦАХАЛ признал подлинность снимка и начал расследование.

20 апреля 2026, 09:00
Slava Kot

Фотография израильского военного, большим молотком разбивающего статую Иисуса на юге Ливана, стремительно распространилась в соцсетях и вызвала волну возмущения. После общественного резонанса Армия обороны Израиля подтвердила подлинность снимка и объявила о внутреннем расследовании.

Израильский солдат кувалдой разбил статую Иисуса в Ливане: детали скандала (ФОТО)

Израильский солдат кувалдой разбил статую Иисуса в Ливане

Инцидент произошел в христианской деревне Дебель на юге Ливана. Это район, где израильские силы проводят военную операцию против группировки "Хезболла" на территории Ливана. На фото виден солдат, который наносит удар кувалдой по статуе Иисуса. Фотография распространилась в соцсетях и вызвала острую критику со стороны пользователей сети и правозащитников.

Израильский солдат кувалдой разбил статую Иисуса в Ливане: детали скандала (ФОТО) - фото 2

Израильский солдат разбил статую Иисуса в Ливане

Израильская армия подтвердила изображение и указала, что "фотография изображает солдата ЦАХАЛа, действующего на юге Ливана".

"ЦАХАЛ воспринимает этот инцидент с большой серьезностью и подчеркивает, что поведение солдата полностью не соответствует ожидаемым ценностям личного состава", — сообщило израильское ведомство.

Кроме того, израильская армия пообещала восстановить поврежденную статую и вернуть ее на место. В ЦАХАЛ также добавили, что военные операции в южном Ливане направлены исключительно против инфраструктуры "Хезболлы".

"ЦАХАЛ действует с целью демонтажа террористической инфраструктуры, созданной "Хезболлой" на юге Ливана, и не намерена наносить ущерб гражданской инфраструктуре, включая религиозные здания или религиозные символы", — говорится в заявлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия Израиля подтвердила ввод войск на юг Ливана.



Источник: https://www.timesofisrael.com/idf-says-image-of-soldier-destroying-jesus-statue-in-lebanon-is-real-vows-action/
