Израильский солдат кувалдой разбил статую Иисуса в Ливане: детали скандала (ФОТО)

Slava Kot
Фотография израильского военного, большим молотком разбивающего статую Иисуса на юге Ливана, стремительно распространилась в соцсетях и вызвала волну возмущения. После общественного резонанса Армия обороны Израиля подтвердила подлинность снимка и объявила о внутреннем расследовании.
Израильский солдат кувалдой разбил статую Иисуса в Ливане
Инцидент произошел в христианской деревне Дебель на юге Ливана. Это район, где израильские силы проводят военную операцию против группировки "Хезболла" на территории Ливана. На фото виден солдат, который наносит удар кувалдой по статуе Иисуса. Фотография распространилась в соцсетях и вызвала острую критику со стороны пользователей сети и правозащитников.
Израильская армия подтвердила изображение и указала, что "фотография изображает солдата ЦАХАЛа, действующего на юге Ливана".
Кроме того, израильская армия пообещала восстановить поврежденную статую и вернуть ее на место. В ЦАХАЛ также добавили, что военные операции в южном Ливане направлены исключительно против инфраструктуры "Хезболлы".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия Израиля подтвердила ввод войск на юг Ливана.