Ізраїльський солдат кувалдою розбив статую Ісуса в Лівані: деталі скандалу (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Ізраїльський солдат кувалдою розбив статую Ісуса в Лівані: деталі скандалу (ФОТО)

Фото ізраїльського солдата, який розбиває статую Ісуса в Лівані, стало вірусним. ЦАХАЛ визнав справжність знімка та почав розслідування.

20 квітня 2026, 09:00
Slava Kot

Фотографія ізраїльського військового, який великим молотком розбиває статую Ісуса на півдні Лівану, стрімко поширилася в соцмережах і викликала хвилю обурення. Після суспільного резонансу Армія оборони Ізраїлю підтвердила справжність знімка та оголосила про внутрішнє розслідування.

Інцидент стався у християнському селі Дебель на півдні Лівану. Це район, де ізраїльські сили проводять військову операції проти угруповання "Хезболла" на території Лівану. На фото видно солдата, який завдає удару кувалдою по статуї Ісуса. Фотографія поширилася в соцмережах та викликала гостру критику з боку користувачів мережі та правозахисників.

Ізраїльска армія підтвердила зображення та вказала, що "фотографія зображує солдата ЦАХАЛу, який діє на півдні Лівану".

"ЦАХАЛ сприймає цей інцидент з великою серйозністю та наголошує, що поведінка солдата повністю не відповідає цінностям, які очікуються від особового складу", – повідомило ізраїльське відомство.

Крім того, ізраїльська армія пообіцяла відновити пошкоджену статую та повернути її на місце. У ЦАХАЛ також додали, що військова операції в південному Лівані спрямовані виключно проти інфраструктури "Хезболли".

"ЦАХАЛ діє з метою демонтажу терористичної інфраструктури, створеної "Хезболлою" на півдні Лівану, і не має наміру завдавати шкоди цивільній інфраструктурі, включно з релігійними будівлями чи релігійними символами", — йдеться в заяві.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що армія Ізраїлю підтвердила введення військ на південь Лівану.



Джерело: https://www.timesofisrael.com/idf-says-image-of-soldier-destroying-jesus-statue-in-lebanon-is-real-vows-action/
