Ізраїль розпочав наземне вторгнення в нову країну: що відомо

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила введення своїх підрозділів на територію Лівану. За офіційною заявою, військові розміщені в кількох точках поблизу кордону для "посилення передової оборонної позиції" та захисту жителів півночі Ізраїлю.

Ізраїль ввів війська у Ліван. Фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ опублікував повідомлення у якому зазначив, що паралельно із військовими діями в межах кампанії "Ревучий лев" проти Ірану ізраїльські сили увійшли у Ліван.

"Солдати Армії оборони Ізраїлю діють на півдні Лівану та розміщені в кількох точках поблизу прикордонної зони в рамках посиленої передової оборонної позиції. Армія оборони Ізраїлю працює над створенням додаткового рівня безпеки для жителів північного Ізраїлю", – пише ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю вказує, що завдає прицільних ударів по інфраструктурі угруповання "Хезболла" на території Лівану. ЦАХАЛ метою атаки на Ліван називає спроби запобігання проникнення бойовиків на територію Ізраїлю та нейтралізувати загрози.

"Терористична організація "Хезболла" вирішила напасти на Ізраїль від імені іранського режиму, і вона нестиме відповідальність за свої дії. Армія оборони Ізраїлю не дозволить заподіяти шкоди ізраїльським цивільним особам і продовжуватиме діяти на захист Держави Ізраїль та її громадян", — йдеться в заяві.

