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Израильский танк нанес удар по Египту: что известно о ситуации

Армия Израиля случайно атаковала пограничный пост в Египте.

сегодня, 09:53
Автор:
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Slava Kot
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По данным армии Египта, Израиль попал в египетские позиции вблизи границы с Сектором Газы. Израиль подтвердил эту информацию и заявил, что выстрелы по Египту произошли случайно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление израильской армии.

Израильский танк нанес удар по Египту: что известно о ситуации

Израиль нанес удар по территории Египта. Фото из открытых источников

Инцидент с выстрелом израильского танка произошел вечером 22 октября. После огласки в СМИ израильская армия выступила с официальным заявлением и выразила сожаление по поводу инцидента.


"Недавно танк ЦАХАЛа случайно попал в египетский пост у границы в районе Керем Шалом. По факту инцидента проводится расследование, детали устанавливаются", — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Как сообщает Al Jazeera в Египте подтвердили наличие инцидента, однако не сообщили о количестве раненых военных. По информации издания очевидцы слышали взрыв, после которого к границе приехали машины скорой помощи со стороны Египта.

Старший политический аналитик Al Jazeera Марван Бишара считает, что инцидент может еще больше увеличить пропасть между отношениями Израиля и Египта, которые испытывают ухудшение из-за атаки ХАМАС на Израиль и ответа ЦАХАЛа по Сектору Газы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Италии Джорджия Мэлони назвала истинную цель атаки ХАМАС на Израиль. По ее словам, палестинские боевики пытаются втянуть мир в ловушку.

Также "Комментарии" писали, что украинский политический обозреватель Виталий Портников считает, что кроме войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке, в мире может произойти еще не менее трех противостояний. В частности, это касается Кавказа, Африки и Дальнего Востока.



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Источник: https://www.aljazeera.com/news/2023/10/22/at-least-seven-injured-as-israeli-tank-accidentally-hits-egyptian-border
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