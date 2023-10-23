Израильский танк нанес удар по Египту: что известно о ситуации

По данным армии Египта, Израиль попал в египетские позиции вблизи границы с Сектором Газы. Израиль подтвердил эту информацию и заявил, что выстрелы по Египту произошли случайно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление израильской армии.

Израиль нанес удар по территории Египта. Фото из открытых источников

Инцидент с выстрелом израильского танка произошел вечером 22 октября. После огласки в СМИ израильская армия выступила с официальным заявлением и выразила сожаление по поводу инцидента.

"Недавно танк ЦАХАЛа случайно попал в египетский пост у границы в районе Керем Шалом. По факту инцидента проводится расследование, детали устанавливаются", — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Как сообщает Al Jazeera в Египте подтвердили наличие инцидента, однако не сообщили о количестве раненых военных. По информации издания очевидцы слышали взрыв, после которого к границе приехали машины скорой помощи со стороны Египта.

Старший политический аналитик Al Jazeera Марван Бишара считает, что инцидент может еще больше увеличить пропасть между отношениями Израиля и Египта, которые испытывают ухудшение из-за атаки ХАМАС на Израиль и ответа ЦАХАЛа по Сектору Газы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Италии Джорджия Мэлони назвала истинную цель атаки ХАМАС на Израиль. По ее словам, палестинские боевики пытаются втянуть мир в ловушку.

Также "Комментарии" писали, что украинский политический обозреватель Виталий Портников считает, что кроме войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке, в мире может произойти еще не менее трех противостояний. В частности, это касается Кавказа, Африки и Дальнего Востока.