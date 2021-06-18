Как Израиль собирается помочь палестинцам с вакцинацией

Израильские власти планируют передать палестинцам 1,2 млн доз вакцины против коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Конфликт в Палестине - фото: Reuters

Руководство страны считает, что сейчас в Израиле достаточно вакцин, чтобы передача партии Палестине не помешала вакцинации израильских граждан.

Журналисты сообщают, что израильтяне передадут вакцины из собственного запаса и рассчитывают компенсировать их дозами, которые палестинцы должны получить в 2022 году. Вскоре премьер-министр Израиля Нафтали Беннет должен объявить об этом решении официально.

Как отмечают журналисты, на сегодня на территории Палестины вакцинировали 436 тысяч человек, по меньшей мере одной дозой, 261 тысяча человек получили две дозы вакцины. В процессе массовой вакцинации против коронавируса используют российскую вакцину "Спутник V", партии которой были в разное время доставлены из России и ОАЭ.

Напомним, что армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны "Железный купол" по всей стране. Повышенные меры безопасности вызваны возможной эскалацией на фоне запланированного марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме.

Добавим, что 21 мая спустя 11 дней ожесточенных боевых действий Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС договорились о перемирии.

Также в армии Израиля сообщили, что уничтожили более 100 км подземных оборонительных сооружений ХАМАС и ликвидировали 200 боевиков группировки. Кроме того, система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол" перехватила 90% ракет, выпущенных группировкой ХАМАС. Подобную систему ПВО планирует приобрести и Украина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!