Почему Израиль развернул "Железный купол" над всей страной

BTC/USD
40200.96
ETH/USD
2585.93
LTC/USD
175.73
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
32.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны "Железный купол" по всей стране. Об этом пишет The Times of Israel.
ПВО "Железный купол" - фото из открытых источников
Повышенные меры безопасности вызваны возможной эскалацией на фоне запланированного марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме.
Журналисты сообщаются, что марш станет первым серьезным испытанием для нового правительства во главе с Нафтали Беннетом из-за угроз насилия со стороны сектора Газа. Накануне ХАМАС предупредил о восстановлении насилия, если марш будет проведен.
Журналисты отмечают, что армия развернула батареи ракет-перехватчиков "Железный купол" по всей стране и направила подкрепление на Западный берег. Кроме того, полицию привели в состояние повышенной готовности, в Иерусалим направили подкрепление из более 2 тысяч человек.
Напомним, что 21 мая спустя 11 дней ожесточенных боевых действий Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС договорились о перемирии.
Также в армии Израиля сообщили, что уничтожили более 100 км подземных оборонительных сооружений ХАМАС и ликвидировали 200 боевиков группировки. Кроме того, система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол" перехватила 90% ракет, выпущенных группировкой ХАМАС. Подобную систему ПВО планирует приобрести и Украина.
Ранне "Комментарии" узнали у экспертов как палестино-израильский конфликт может повлиять на Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости