logo
Русский Українська

BTC/USD

40200.96

ETH/USD

2585.93

LTC/USD

175.73

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Почему Израиль развернул "Железный купол" над всей страной
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Израиль развернул "Железный купол" над всей страной

Страна готовится к новой волне эскалации конфликта с Сектором Газа

сегодня, 16:03
Автор:

Данило Матюха

Армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны "Железный купол" по всей стране. Об этом пишет The Times of Israel.

Почему Израиль развернул "Железный купол" над всей страной

ПВО "Железный купол" - фото из открытых источников

Повышенные меры безопасности вызваны возможной эскалацией на фоне запланированного марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме.

Журналисты сообщаются, что марш станет первым серьезным испытанием для нового правительства во главе с Нафтали Беннетом из-за угроз насилия со стороны сектора Газа. Накануне ХАМАС предупредил о восстановлении насилия, если марш будет проведен.

"Ситуация в палестинской среде нестабильна, и мы готовы к новой вспышке боевых действий", — заявил начальник штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

Журналисты отмечают, что армия развернула батареи ракет-перехватчиков "Железный купол" по всей стране и направила подкрепление на Западный берег. Кроме того, полицию привели в состояние повышенной готовности, в Иерусалим направили подкрепление из более 2 тысяч человек.

Напомним, что 21 мая спустя 11 дней ожесточенных боевых действий Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС договорились о перемирии

Также в армии Израиля сообщили, что уничтожили более 100 км подземных оборонительных сооружений ХАМАС и ликвидировали 200 боевиков группировки. Кроме того, система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол" перехватила 90% ракет, выпущенных группировкой ХАМАС. Подобную систему ПВО планирует приобрести и Украина.

Ранне "Комментарии" узнали у экспертов как палестино-израильский конфликт может повлиять на Украину.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.timesofisrael.com/idf-prepared-for-fresh-gaza-conflict-amid-tensions-over-jerusalem-flag-march/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ