Почему Израиль развернул "Железный купол" над всей страной

Армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны "Железный купол" по всей стране. Об этом пишет The Times of Israel.

ПВО "Железный купол" - фото из открытых источников

Повышенные меры безопасности вызваны возможной эскалацией на фоне запланированного марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме.

Журналисты сообщаются, что марш станет первым серьезным испытанием для нового правительства во главе с Нафтали Беннетом из-за угроз насилия со стороны сектора Газа. Накануне ХАМАС предупредил о восстановлении насилия, если марш будет проведен.

"Ситуация в палестинской среде нестабильна, и мы готовы к новой вспышке боевых действий", — заявил начальник штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

Журналисты отмечают, что армия развернула батареи ракет-перехватчиков "Железный купол" по всей стране и направила подкрепление на Западный берег. Кроме того, полицию привели в состояние повышенной готовности, в Иерусалим направили подкрепление из более 2 тысяч человек.

Напомним, что 21 мая спустя 11 дней ожесточенных боевых действий Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС договорились о перемирии.

Также в армии Израиля сообщили, что уничтожили более 100 км подземных оборонительных сооружений ХАМАС и ликвидировали 200 боевиков группировки. Кроме того, система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол" перехватила 90% ракет, выпущенных группировкой ХАМАС. Подобную систему ПВО планирует приобрести и Украина.

Ранне "Комментарии" узнали у экспертов как палестино-израильский конфликт может повлиять на Украину.

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