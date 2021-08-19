Как проходит эвакуация украинцев из Кабула

Из Украины в Кабул вылетело два самолета, чтобы забрать украинцев из Афганистана. 18 августа в Кабул прибыл самолет Министерства обороны Украины. Впрочем, процесс эвакуации осложнен из-за хаоса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина.

Послы договариваются об эвакуации украинцев, фото CNN

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) говорят, что сначала надо доставить застрявших украинцев на территорию военного сектора аэропорта, который еще контролируется США. Ведь все коммерческие рейсы из Кабула отменены. До аэропорта прибывают только военные воздушные судна.

Послы проводят переговоры, чтобы привезти украинцев в аэропорт. Ведь аэропорт частично закрыт, частично контролируется иностранными военными.

В аэропорту Кабула есть самолет и сейчас посольству следует обеспечить попадание на него граждан, техническую подготовку к полету и безопасный взлет самолета из Кабула и безопасный полет над территорией Афганистана.

Однако ситуация сложная из-за того, что нужно договориться, чтобы представители "Талибана" позволили создать коридор безопасности и пропустить через блокпосты на подъездах к аэропорту в Кабуле украинцев, которые эвакуируются, а это 150 наших граждан. Ситуация в стране до сих пор неконтролируемая, говорят в МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разъяснил ситуацию с бывшими военными из Украины, которые остались на военной базе в Кабуле. По его словам, с ними поддерживает связь посольство в Таджикистане.

Также он добавил, что там ждут эвакуации сотни граждан различных государств. Для эвакуации нужно, чтобы местные боевики образовали коридор безопасности и позволили выйти людям и не стреляли по ним. Кулеба добавил, что этот вопрос на особом контроле. Пока ведутся переговоры. Как писал портал "Комментарии", военных Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Афганистане нет.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!