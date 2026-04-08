Каков главный сигнал после перемирия США и Ирана: возобновится ли война

Война против Ирана на паузе, но не факт, что надолго. Мир, похоже, получил две недели передышки. США приостанавливают удары, Иран соглашается с деэскалацией, а Пакистан становится ключевым посредником и площадкой для переговоров, но важно не перепутать паузу с миром. Это не сделка и даже не полноценное перемирие. Это скорее тактическая остановка перед следующим раундом дипломатии или войны. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса.

Операция США и Израиля в Иране

Эксперт отмечает, что главный сигнал – обе стороны "победили". США заявляют, что достигли своих военных целей. Иран – заставивший Вашингтон отступить и перейти к переговорам.

"Когда обе стороны одновременно объявляют победу – это не решение конфликта. Это о его временной заморозке. Проблема в самих требованиях. Иранская позиция – максимально жесткая: гарантии ненападения, ослабление или отмена санкций, признание права на ядерную программу, особый контроль над Ормузским проливом, более широкий пакет безопасности и политических уступок, компенсация всех убытков", – отметил аналитик.

Он продолжает, американская позиция тоже непростая: полное открытие Ормузского пролива, гарантии безопасности для региона, отказ от ядерной программы, дальнейшие договоренности, которые Тегеран вряд ли примет без потерь.

Эксперт отмечает, что фактически требования сторон остаются взаимоисключающими.

Если же говорить о том, что дальше, то по словам эксперта, наиболее реалистичный сценарий, который через две недели: стороны не договорятся или переговоры зайдут в тупик и пауза завершится новым витком эскалации. Причем жестче, потому что эти две недели пойдут не только на переговоры, но и на перегруппировку и подготовку.

"Но есть и позитив. На короткой дистанции: снижается риск немедленной войны, стабилизируется ситуация на энергорынках, появляется дипломатическое "окно". И главное – мир действительно может немного выдохнуть", – констатировал эксперт.

Подытоживая он заметил, на Ближнем Востоке пока не мир. Это пауза с очень неопределённым финалом. И главная интрига – смогут ли стороны за эти две недели превратить две несовместимые "победы" в хоть какую-то общую договоренность.

