Який головний сигнал після перемир'я США та Ірану: чи відновиться війна
Який головний сигнал після перемир’я США та Ірану: чи відновиться війна

Коли обидві сторони одночасно оголошують перемогу – це не про розв’язання конфлікту

8 квітня 2026, 08:16
Кравцев Сергей

Війна проти Ірану на паузі, але не факт, що надовго. Світ, схоже, отримав два тижні перепочинку. США призупиняють удари, Іран погоджується на деескалацію, а Пакистан стає ключовим посередником і майданчиком для переговорів, але важливо не переплутати паузу з миром. Це не угода і навіть не повноцінне перемир’я. Це швидше тактична зупинка перед наступним раундом дипломатії або війни. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілія Куса.

Який головний сигнал після перемир’я США та Ірану: чи відновиться війна

Операція США та Ізраїлю в Ірані

Експерт зауважує, головний сигнал – обидві сторони “перемогли”. США заявляють, що досягли своїх військових цілей. Іран – що змусив Вашингтон відступити й перейти до переговорів.

"Коли обидві сторони одночасно оголошують перемогу – це не про розв’язання конфлікту. Це про його тимчасове заморожування. Проблема ж у самих вимогах. Іранська позиція – максимально жорстка: гарантії ненападу, послаблення або скасування санкцій, визнання права на ядерну програму, особливий контроль над Ормузькою протокою, ширший пакет безпекових і політичних поступок, компенсація всіх збитків", – зазначив аналітик.

Він продовжує, американська позиція теж непроста: повне відкриття Ормузької протоки, безпекові гарантії для регіону, відмова від ядерної програми, подальші домовленості, які Тегеран навряд чи прийме без втрат.

Експерт зазначає, фактично вимоги сторін залишаються взаємовиключними.

Якщо ж говорити про те, що далі, то за словами експерта, найбільш реалістичний сценарій, що за два тижні: сторони не домовляться або переговори зайдуть у глухий кут і пауза завершиться новим витком ескалації. Причому більш жорстким, бо ці два тижні підуть не тільки на переговори, а й на перегрупування і підготовку.

"Але є і позитив. На короткій дистанції: знижується ризик негайної великої війни, стабілізується ситуація на енергоринках, з’являється дипломатичне “вікно”. І головне – світ справді може трохи видихнути", – констатував експерт.

Підсумовуючи він зауважив, на Близькому Сході поки що не мир. Це пауза з дуже невизначеним фіналом. І головна інтрига – чи зможуть сторони за ці два тижні перетворити дві несумісні “перемоги” на хоч якусь спільну домовленість.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп погодився зупинити удари на два тижні по Ірану: що хоче натомість.




