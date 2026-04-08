Який головний сигнал після перемир’я США та Ірану: чи відновиться війна

Кравцев Сергей
Війна проти Ірану на паузі, але не факт, що надовго. Світ, схоже, отримав два тижні перепочинку. США призупиняють удари, Іран погоджується на деескалацію, а Пакистан стає ключовим посередником і майданчиком для переговорів, але важливо не переплутати паузу з миром. Це не угода і навіть не повноцінне перемир’я. Це швидше тактична зупинка перед наступним раундом дипломатії або війни. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілія Куса.
Операція США та Ізраїлю в Ірані
Експерт зауважує, головний сигнал – обидві сторони “перемогли”. США заявляють, що досягли своїх військових цілей. Іран – що змусив Вашингтон відступити й перейти до переговорів.
Він продовжує, американська позиція теж непроста: повне відкриття Ормузької протоки, безпекові гарантії для регіону, відмова від ядерної програми, подальші домовленості, які Тегеран навряд чи прийме без втрат.
Експерт зазначає, фактично вимоги сторін залишаються взаємовиключними.
Якщо ж говорити про те, що далі, то за словами експерта, найбільш реалістичний сценарій, що за два тижні: сторони не домовляться або переговори зайдуть у глухий кут і пауза завершиться новим витком ескалації. Причому більш жорстким, бо ці два тижні підуть не тільки на переговори, а й на перегрупування і підготовку.
Підсумовуючи він зауважив, на Близькому Сході поки що не мир. Це пауза з дуже невизначеним фіналом. І головна інтрига – чи зможуть сторони за ці два тижні перетворити дві несумісні “перемоги” на хоч якусь спільну домовленість.
