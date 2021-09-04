Катар договаривается с талибами о создании гуманитарных коридоров в Афганистане

Катар начал процесс переговоров с руководителями террористической организации "Талибан" об открытии гуманитарных коридоров в Афганистане. Об этом сообщает Reuters.

Афганистан (фото из открытых источников)

Представитель министерства иностранных дел Катара Мутлак бин Маджед Аль Кахтани, Доха пытается договориться о том, чтобы в Афганистан открыли несколько гуманитарных границ, чтобы предотвратить голоданию населения. Аль Кахтани находится в Кабуле с пятницы, 3 сентября. Он участвует в переговорах по формированию инклюзивного афганского правительства и возобновления работы аэропорта Кабула.

Власть "Талибана" уже поставила страну на грань экономического коллапса. Банки в стране не работают более двух недель, запасов еды осталось на четыре недели, талибы не хотят впускать представителей международных организаций, которые бы помогли населению, предоставив необходимую медицинскую или гуманитарную помощь. Международный аэропорт Кабула пока не работает. В Управлении гражданской авиации Афганистана сообщили, что выполняют технические работы, чтобы восстановить международные рейсы. Для этого следует наладить работу радиолокационной системы для наблюдения за полетами. В ведомстве пояснили, что только все технические работы будут завершены — аэропорт начнет функционирование в обычном режиме.

Напомним, армия радикалов "Талибана" хочет захватить последнюю афганскую провинцию Панджшер, где еще удерживают власть остатки афганского правительства. Теперь этим террористам помогают единоверцы так же террористической группировки "Аль-Каида. Боевики не считаются с потерями, которые понесли и хотят захватить последнюю бунтарскую местность, которая им не сдается и пытается противостоять. В афганское движение сопротивления объединились уцелевшие представители правоохранительных органов и афганского правительства.

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