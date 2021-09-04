logo
Русский Українська

BTC/USD

49727.04

ETH/USD

3924.25

LTC/USD

210.00

USD/UAH

26.99

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Катар договаривается с талибами о создании гуманитарных коридоров в Афганистане
commentss НОВОСТИ Все новости

Катар договаривается с талибами о создании гуманитарных коридоров в Афганистане

Международный аэропорт Кабула пока не работает

сегодня, 04:23
Автор:

Ольга Чародий

Катар начал процесс переговоров с руководителями террористической организации "Талибан" об открытии гуманитарных коридоров в Афганистане. Об этом сообщает Reuters.

Катар договаривается с талибами о создании гуманитарных коридоров в Афганистане

Афганистан (фото из открытых источников)

Представитель министерства иностранных дел Катара Мутлак бин Маджед Аль Кахтани, Доха пытается договориться о том, чтобы в Афганистан открыли несколько гуманитарных границ, чтобы предотвратить голоданию населения. Аль Кахтани находится в Кабуле с пятницы, 3 сентября. Он участвует в переговорах по формированию инклюзивного афганского правительства и возобновления работы аэропорта Кабула.

Власть "Талибана" уже поставила страну на грань экономического коллапса. Банки в стране не работают более двух недель, запасов еды осталось на четыре недели, талибы не хотят впускать представителей международных организаций, которые бы помогли населению, предоставив необходимую медицинскую или гуманитарную помощь. Международный аэропорт Кабула пока не работает. В Управлении гражданской авиации Афганистана сообщили, что выполняют технические работы, чтобы восстановить международные рейсы. Для этого следует наладить работу радиолокационной системы для наблюдения за полетами. В ведомстве пояснили, что только все технические работы будут завершены — аэропорт начнет функционирование в обычном режиме.

Напомним, армия радикалов "Талибана" хочет захватить последнюю афганскую провинцию Панджшер, где еще удерживают власть остатки афганского правительства. Теперь этим террористам помогают единоверцы так же террористической группировки "Аль-Каида. Боевики не считаются с потерями, которые понесли и хотят захватить последнюю бунтарскую местность, которая им не сдается и пытается противостоять. В афганское движение сопротивления объединились уцелевшие представители правоохранительных органов и афганского правительства.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/qatar-working-open-humanitarian-corridors-afghanistan-official-says-2021-09-03/?taid=61326e5ceca2670001c4587c&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ