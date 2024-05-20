Кем был президент Ирана Ибрагим Раиси: он сидел в "комиссии смерти"

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Ибрагим Раиси был одним из важнейших людей в стране и годами отвечал за судебную систему Ирана. Он проиграл выборы в 2017, однако одержал победу в 2021 и стал президентом Ирана. Также в нем видели преемника верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако Ибрагим Раиси погиб во время крушения вертолета в возрасте 63 лет.
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Фото из открытых источников
Ибрагим Раиси родился в 1960 году и прошел все уровни иранской судебной системы. В 1981 году, когда ему исполнился 21 год, он стал прокурором в городе Карадж на севере Ирана. В 1980-1990-х годах Раиси получил должность прокурора в Тегеране, а в последующие годы занимал самые высокие должности в иранской системе правосудия.
С 2004 по 2014 год Раиси был заместителем главы юстиции Ирана. Затем стал генеральным прокурором и завершил свою карьеру в системе правосудия должностью главного судьи Ирана, на которых работал до 2021 года.
Как доверенное лицо верховного лидера Ирана, Раиси участвовал в тайной "комиссии смерти" из четырех человек, которая в 1988 году приговорила к смертной казни около 5000 человек. Это были члены и сторонники Организации моджахедов иранского народа (ОМИН) и другие политические оппоненты, находившиеся в тюрьмах Ирана.
ОМИН – это образование, созданное в 1960-х годах, участвовавшее в Иранской революции 1979 года. Именно эти события привели к власти нынешние руководящие элиты во главе с Рухоллой Хомейни. ОМИН сначала воевал на стороне Хомейни, но затем отвернулся от него, подверг сомнению правовой порядок, который Хомейни ввел в стране. Организация объявила войну режиму аятолл и сосредоточилась на террористической деятельности, которая должна была привести к смене власти.
Правительство Ирана активно искало членов организации и заключало их в тюрьму. С июля 1988 года около полугода продолжались казни, и, по сообщениям правозащитных организаций, "тысячи политических диссидентов систематически подвергались внесудебным казням согласно приказу верховного лидера Ирана".
Доверие Хомейни, а затем и Хаменеи помогло Раиси продвинуться в иерархии иранской системы правосудия. В 2017 году Раиси решил баллотироваться в президенты против действующего на тот момент лидера Хассана Рухани. Несмотря на поражение, за Раиси проголосовали более 38% избирателей.
После проигрыша на выборах Раиси стал главным судьей Ирана и вицеглавой Ассамблеи экспертов из 88 членов, отвечающей за выбор следующего верховного лидера Ирана. Самого Раиси, считающегося правой рукой Али Хаменеи, многие эксперты называли его возможным преемником.
В 2019 году администрация Дональда Трампа наложила санкции на Раисе, в частности: за участие в "комиссии смерти" и за причастность к подавлению революции 2009 года, когда власти подавили протесты против нарушений на выборах.
В 2021 году Раиси снова баллотировалась в президенты. Рухани не мог участвовать в выборах, а Ибрагим Раисе победил с результатом более 63%.
Раиси был представителем ультраконсервативной части иранского общества. Во внешней политике Иран под руководством Раиси официально объявил нейтралитет после вторжения России в Украину, но неоднократно поддерживал Москву: как дипломатическую, так и в военном плане. Тегеран снабжал беспилотниками российскую армию, а верховный лидер Ирана во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что "Россия должна была напасть на Украину", чтобы на нее не напали страны НАТО.
Во время президентства Раиси отношения между Ираном и Израилем значительно охладились. Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, заявив, что это произошло при содействии Ирана.
19 мая в результате катастрофы вертолета Ибрагим Раиси скончался у границы Азербайджана и Ирана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об официальном заявлении об аварии вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.
Также "Комментарии" писали, что Раиси высказал свою позицию по поводу нападения ХАМАС на Израиль.
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