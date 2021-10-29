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Ким Чен Ын похудел на 20 кг: причина

акже был проведен стереометрический анализ, измеряющий лицевой жир и вес.

сегодня, 03:25
Автор:

Ольга Чародий
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын похудел почти на 20 кг за последние два года. Но причина похудения – не проблемы со здоровьем. Такой вывод сделали представители разведки Южной Кореи, сообщает американское издание ABC News. Национальная разведывательная служба Южной Кореи провела закрытое заседание, на котором проинформировала законодателей Сеула, что данные о том, что вместо Ким Чен Ина на люди выходит его двойник — фейк. Вероятно, лидер КНДР похудел на 20 кг за последние два года.

Ким Чен Ын похудел на 20 кг: причина

Ким Чен Ын - фото из открытых источников

Они проанализировали изображения северокорейского лидера с помощью различных научных методов, в частности с помощью искусственного интеллекта и видеоанализа с высоким разрешением. Также был проведен стереометрический анализ, измеряющий лицевой жир и вес. При этом разведчики обратили внимание на то, что у лидера КНДР нет серьезных проблем со здоровьем.

Напомним, Ким Чен Ын рассказал о связанном с COVID-19 "серьезном инциденте", который может угрожать безопасности страны. Об этом 30 июня со ссылкой на KCNA сообщает Yonhap. Во время заседания политбюро Трудовой партии Кореи диктатор обвинил высокопоставленных чиновников в пренебрежении своими обязанностями во время выполнения мероприятий, необходимых для борьбы с глобальной пандемией коронавируса. "Пренебрегая важными решениями партии в ее национальной чрезвычайной антивирусной борьбе в рамках подготовки к глобальному кризису в области здравоохранения, ответственные должностные лица спровоцировали серьезный инцидент, который создает огромный кризис для безопасности страны и ее народа", — заявил Ким Чен Ын.






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Источник: https://abcnews.go.com/International/north-korean-leader-health-issues-weight-loss-south/story?id=80832081
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