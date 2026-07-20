Китай и Россия бросились помогать Ирану в войне: почему в США уже хватаются за голову

Американские чиновники допускают, что Иран мог получить поддержку от Китая или России для повышения точности своих ракетных ударов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США, отмечая, что последние атаки Тегерана продемонстрировали заметное изменение его военных возможностей.

США и Иран. Фото: из открытых источников

По информации издания, иранские силы стали эффективнее поражать важные военные объекты благодаря применению ракет, способных развивать чрезвычайно высокую скорость и маневрировать на завершающем участке полета. Именно такая тактика, как считают американские чиновники, позволила значительно усложнить работу систем противовоздушной обороны.

Собеседники газеты заявили, что способность Ирана поражать чувствительные цели вызывает вопросы относительно возможной помощи извне. В Вашингтоне не исключают, что Тегеран мог получать разведывательную информацию или технологии наведения от Москвы либо Пекина.

Опасения усилились после серии атак на американские военные объекты. Ранее удар по авиабазе Муваффак Салти в Иордании привел к гибели двух военнослужащих США и ранениям нескольких человек. Позже Пентагон подтвердил смерть еще одного американского солдата, который погиб в Ираке во время обезвреживания сбитого иранского ударного беспилотника.

После этих событий Соединенные Штаты начали перебрасывать на Ближний Восток дополнительные силы. В регион направляются истребители F-16, самолеты пятого поколения F-35, а также воздушные танкеры для обеспечения продолжительных боевых операций.

По данным The Wall Street Journal, дипломатических контактов между Вашингтоном и Тегераном сейчас не ведется. Более того, американские военные объявили о начале новой волны ударов по Ирану, которая стала уже девятой подряд. На этом фоне эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может окончательно перечеркнуть перспективы возвращения сторон к переговорам.

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