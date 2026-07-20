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Переговоры США и Ирана: Кремль выступил с неожиданным предложением

Россия заявила о готовности организовать мирный диалог между Вашингтоном, Тегераном и странами Персидского залива, но признает, что навязывать свои услуги не собирается

20 июля 2026, 07:23
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Кравцев Сергей

Россия выступила с инициативой стать площадкой для переговоров между Соединенными Штатами, Ираном и государствами Персидского залива на фоне стремительного обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Москве заявили, что готовы содействовать поиску дипломатического решения, однако подчеркнули, что не намерены навязывать свою посредническую роль.

Переговоры США и Ирана: Кремль выступил с неожиданным предложением

США и Иран. Фото: из открытых источников

С соответствующим заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. По его словам, российская сторона открыта к организации как американо-иранского диалога, так и переговоров между Ираном и арабскими государствами региона.

"Готовы содействовать мирному урегулированию разногласий и предоставить площадку для переговоров, однако навязываться не собираемся", — заявил дипломат, которого цитируют российские СМИ.

Предложение Москвы прозвучало на фоне фактической остановки мирного процесса, который ранее проходил при посредничестве Пакистана. Именно Исламабад выступал ключевой площадкой для переговоров между Вашингтоном и Тегераном после подписания июньского меморандума, предусматривавшего достижение окончательного соглашения в течение 60 дней. Однако новый раунд переговоров до сих пор не объявлен.

В российском МИД утверждают, что дипломатические усилия продолжаются в более широком международном формате. По словам Алимова, Москва поддерживает постоянные контакты с Пакистаном, Саудовской Аравией, Турцией и другими заинтересованными сторонами, которые пытаются вернуть США и Иран к переговорам.

На фоне продолжающихся ударов и роста военной активности вокруг Ирана подобные заявления Кремля свидетельствуют о стремлении России усилить свое влияние в ближневосточном урегулировании и занять заметное место в возможном переговорном процессе.

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