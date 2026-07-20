Китай і Росія кинулися допомагати Ірану у війні: чому США вже хапаються за голову

Американські чиновники припускають, що Іран міг отримати підтримку від Китаю чи Росії підвищення точності своїх ракетних ударів. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в адміністрації США, зазначаючи, що останні атаки Тегерана продемонстрували помітну зміну його військових можливостей.

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, іранські сили стали ефективніше вражати важливі військові об'єкти завдяки застосуванню ракет, здатних розвивати надзвичайно високу швидкість та маневрувати на ділянці польоту, що завершує. Саме така тактика, як вважають американські чиновники, дозволила значно ускладнити роботу систем протиповітряної оборони.

Співрозмовники газети заявили, що здатність Ірану вражати чутливу мету викликає питання щодо можливої допомоги ззовні. У Вашингтоні не виключають, що Тегеран міг отримувати розвідувальну інформацію чи технології наведення від Москви чи Пекіна.

Побоювання посилились після серії атак на американські військові об'єкти. Раніше удар по авіабазі Муваффак Салті в Йорданії призвів до загибелі двох військовослужбовців США та поранень кількох людей. Пізніше Пентагон підтвердив смерть ще одного американського солдата, який загинув в Іраку під час знешкодження збитого іранського ударного безпілотника.

Після цих подій США почали перекидати на Близький Схід додаткові сили. До регіону прямують винищувачі F-16, літаки п'ятого покоління F-35, а також повітряні танкери для забезпечення тривалих бойових операцій.

За даними The Wall Street Journal, дипломатичних контактів між Вашингтоном та Тегераном зараз не ведеться. Більше того, американські військові оголосили про початок нової хвилі ударів по Ірану, яка стала вже дев'ятою поспіль. На цьому тлі експерти попереджають, що подальша ескалація може остаточно перекреслити перспективи повернення сторін до переговорів.

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