Китай предоставит $ 31 млн для помощи правительству Талибов в стране: что известно

Правительство Китая, которое наладило торговые связи с представителями талибов, придерживается позиции, что создание воинственными террористами нового правительства в стране — это прекращение анархии. Китайские власти будут поддерживать деловые связи с его руководителями.

Китай поможет правительству Талибана (фото из открытых источников)

Такое заявление озвучил руководитель министерства иностранных дел КНР Ван И.

По словам влиятельного китайского чиновника, от них в Афганистан поступит помощь на общую сумму более 31 млн долларов. Это — продовольствие, зимняя одежда и медикаменты. Так же, бесплатно для Кабула будет поставлено 3 миллиона доз вакцин.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, "что их страна с уважением относится к суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что талибы захватили последнюю провинцию Афганистана. Движение "Талибан" заявило, что полностью взяло под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю, которая еще не покорилась талибам. Также стало известно, что представители талибов призвали ООН помочь Афганистану, который находится на грани гуманитарной катастрофы.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что разгром Панджшерской оппозиции открывает талибам возможность объявить наконец о формировании своего правительства. Кроме того, военная победа талибов над Панджшерском сопротивлением укрепит их власть и монополию на насилие в глазах населения, считает эксперт.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин называет ожидаемым взятия талибами под контроль провинции Панджшер. По его мнению, у их оппонентов не было достаточно сил и средств, чтобы удержать свои позиции.







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