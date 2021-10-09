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Кого же выберет «Талибан»: между США и Россией может вспыхнуть новое противостояние

США и Россия одновременно начинают искать подход к представителям радикального движения "Талибан"

сегодня, 13:52
Автор:

Кравцев Сергей

Делегация США 9-10 октября встретится с высокопоставленными представителями радикального движения "Талибан" в Дохе. Также известно, что Россия намерена принять "Талибан" и другие афганские группировки для переговоров в конце октября. Кто сделает ставку на "Талибан" – и на кого само это движение сделает ставку? Один из главных вопросов, ответ на который может повлиять на многие политические процессы в мире. Разобраться в непростой ситуации во время эксклюзивного интервью изданию "Комментарии" помогли эксперты.

Кого же выберет «Талибан»: между США и Россией может вспыхнуть новое противостояние

Движение Талибан. Фото: из открытых источников

Какого-то прорыва от встречи и переговоров с американцами ждать не стоит

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили уверен, что "Талибан" делает ставку на сотрудничестве с Китаем как ключевым инвестором. 

"Также в приоритете талибов укреплять отношения с соседними странами и мусульманским миром, – поясняет эксперт. – Отсюда вывод: какого-то прорыва от встречи и переговоров с американцами ждать не стоит. Видение американцев и талибов по вопросу развития Афганистана отличаются. США настаивают на равноправии для граждан Афганистана, в том числе женщин. У талибов восприятие ситуации сквозь призму исламского права".

Поэтому, резюмирует Георгий Кухалейшвили, талибы будут дистанцироваться от Запада.

Талибы уже сделали ставку на Пакистан и Китай 

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик считает, что главное в грядущих переговорах – обсуждение вопросов в сфере безопасности.

"Это касается недопущения превращения Афганистана в базу для глобальной деятельности террористов и возрождения Аль-Каиды, а также обеспечения безопасности американских граждан и сотрудничавших с США афганцев и их эвакуации", – конкретизирует он.

На "Талибан", по словам Дениса Москалика, уже сделали ставку, прежде всего, Пакистан и Китай. Именно с ними талибы заинтересованы наладить наиболее конструктивные отношения. Так что именно на Пакистан и Китай сделали ставку и сами талибы, резюмирует эксперт.

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