Количество погибших на протестах в Иране растет: СМИ назвали впечатляющие цифры

В Иране количество погибших при подавлении массовых антиправительственных выступлений может достигать уже около 12 тысяч человек.

В Иране продолжаются протесты. Фото: из открытых источников

Протесты продолжаются более двух недель, а власти пытаются скрыть реальные масштабы кровавых репрессий. Об этом сообщает Iran International.

Агентство отмечает, что государство намеренно блокирует любую информацию о массовых гражданских убийствах.

"Отключение Интернета, нарушение связи, закрытие СМИ и запугивание журналистов и свидетелей указывают на одну цель: не допустить, чтобы огромное историческое преступление стало известно", — говорится в заявлении.

По данным источников Iran International, в течение двух ночей — 8 и 9 января — силы безопасности режима аятолл произвели массовые расстрелы, в результате которых погибли тысячи человек. В силовых операциях участвовали подразделения Корпуса стражей исламской революции и формирование "Басидж".

Собеседники издания, имеющие доступ к информации из Высшего совета национальной безопасности и администрации президента, заявляют, что речь идет не о хаотических столкновениях, а о заранее спланированной кампании с применением боевого оружия против мирного населения.

По их словам, приказ на силовое подавление протестов был принят на самом высоком уровне — с ведома верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и по согласованию руководства всех ветвей власти. Высший совет нацбезопасности дал разрешение силовикам применять летальное оружие.

Сообщается, что большинство погибших — молодые люди в возрасте до 30 лет. При этом с 8 января практически все национальные и региональные газеты прекратили публикации о событиях, что называют беспрецедентным случаем тотального замалчивания.

"Сегодня кроме Исламской Республиканской Иранской телерадиокомпании (IRIB) внутри страны остается активными лишь несколько новостных веб-сайтов, и они также работают под цензурой и прямым контролем служб безопасности. Это не "кризисное управление". Это признание страха, что правда будет раскрыта", — говорится в публикации.

Издание призвало очевидцев присылать любые материалы — видео, фото, аудиосвидетельствования, данные из больниц и мест расстрелов — чтобы зафиксировать преступления и сохранить имена погибших.

В то же время официально подтвержденные данные значительно ниже. По состоянию на 13 января международные организации сообщали о по меньшей мере 648 погибших за 16 дней протестов, однако еще тогда эксперты предупреждали, что реальные цифры могут быть в разы больше из-за масштабных информационных ограничений со стороны властей.

