«Допомога вже у дорозі»: Трамп зробив гучну заяву щодо Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

«Допомога вже у дорозі»: Трамп зробив гучну заяву щодо Ірану

Президент США радить іранцям «записати імена вбивць і ґвалтівників»

13 січня 2026, 17:53
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернувся до іранців із закликом продовжувати протести.

«Допомога вже у дорозі»: Трамп зробив гучну заяву щодо Ірану

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава Білого також радить іранським протестувальникам "захоплювати інституції" та фіксувати імена "вбивць і кривдників", які, за його словами, "заплатять велику ціну".

"Запишіть імена вбивць і ґвалтівників. Вони заплатять за це дорогою ціною. Я скасував усі зустрічі з іранськими офіційними особами доти, доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників", – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США також наголосив, що "допомога вже у дорозі", але не уточнив деталей.

Як повідомляв портал "Коментарі", на тлі загострення ситуації з протестами в Ірані президент Володимир Зеленський опублікував пост у мережі Х мовою фарсі. Український президент підтримав протестувальників в Ірані та наголосив, що "кожна порядна людина на цій планеті щиро бажає, щоб народ Ірану нарешті звільнився від нинішнього режиму". Президент підкреслив, що іранський режим аятоли Хаменеї приніс багато зла Україні та іншим країнам. 

Раніше видання "Коментарі" писало, що кількість жертв масових протестів в Ірані різко зросла і вже перевищила 500 осіб. Такі дані оприлюднила правозахисна організація HRANA, яка базується у США та збирає дані від активістів усередині країни й за її межами.  За підрахунками HRANA, за два тижні протестів в Ірані загинуло щонайменше 538 людей, зокрема 490 протестувальників та 48 співробітників сил безпеки. Також повідомляється, що ще понад 10 600 людей були заарештовані. Іранська влада офіційних цифр не оприлюднила, а незалежно перевірити ці дані наразі неможливо. Водночас масштаби насильства свідчать про найсерйознішу кризу для духовного керівництва Ісламської Республіки з часу протестів 2022 року.



