«Красные линии» больше не действуют: по чему грозится ударить Иран

Иран подготовил планы возможных атак на подводные коммуникационные линии в Персидском заливе на случай нового военного удара со стороны США и Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников в сфере безопасности.

Иран. Фото: из открытых источников

Собеседники агентства не раскрыли конкретные места и способы предполагаемых атак. Однако один из них заявил, что в случае нападения Тегеран может препятствовать ремонту поврежденных кабелей, стремясь максимально продлить нарушения работы телекоммуникационных сетей.

"Если на Иран нападут, больше не будет красных линий – от подводных кабелей до военных баз, включая секретные", — предупредил представитель иранской стороны.

Ранее заместитель главы политического управления Корпуса стражей исламской революции Ядолла Джавани также допускал возможность ударов по семи крупным интернет-кабелям в районе Ормузского пролива, если под атакой окажется иранская инфраструктура.

Подводные линии связи имеют стратегическое значение для международного обмена данными. Они обеспечивают передачу значительной части мирового интернет-трафика, поддерживая работу цифровых сервисов, финансовых операций и корпоративных коммуникаций между странами.

Повреждение таких объектов способно вызвать перебои в передаче данных, увеличить нагрузку на альтернативные маршруты и осложнить работу отдельных региональных сетей.

Вместе с тем эксперты, опрошенные Reuters, считают, что последствия повреждения кабелей непосредственно в Ормузском проливе для глобальной инфраструктуры могут оказаться ограниченными. По их оценке, через этот район проходит менее 1% международной пропускной способности телекоммуникационных сетей.

Тем не менее угрозы Тегерана указывают на расширение возможных сценариев противостояния. Помимо военных объектов, под потенциальный удар могут попасть элементы гражданской инфраструктуры, от которых зависит международная связь.

Пока речь идет о заявленных планах на случай новой атаки, а не о подтвержденном решении начать подобную операцию. Однако сама возможность воздействия на подводные коммуникации усиливает опасения по поводу последствий дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

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