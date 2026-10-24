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Трамп пригрозил новой войной: кем займется после Ирана

Трамп снова заявил, что разберется "с Кубой на обратном пути из Ирана"

24 октября 2026, 08:45
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен заняться вопросом Кубы после завершения своих действий в отношении Ирана. Одновременно госсекретарь Марко Рубио обратился к противникам кубинского правительства, предложив им воспользоваться возможностью для политических перемен.

Трамп пригрозил новой войной: кем займется после Ирана

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, выступая на митинге во Флориде, Трамп заявил: "Мы разберемся с Кубой на обратном пути из Ирана", добавив, что затем направит туда Рубио, чтобы тот "довел дело до конца". При этом конкретных сроков и характера возможных действий американский лидер не назвал.

Марко Рубио, в свою очередь, опубликовал в социальной сети X обращение к тем, кто хочет изменить ситуацию на острове. Он призвал недовольных действующей властью рассмотреть вариант конфиденциального взаимодействия с Центральным разведывательным управлением США. Подробностей о возможных формах такого сотрудничества госсекретарь не привел.

Заявления прозвучали на фоне продолжающегося противостояния Вашингтона и Гаваны. Администрация Трампа ранее обозначила смену коммунистического руководства Кубы как одну из своих целей.

Ситуация на острове осложнилась после введения США нефтяных ограничений в начале года. Дефицит топлива, регулярные перебои с электричеством и изношенная инфраструктура усиливают экономические трудности страны. Американское торговое эмбарго действует уже более шести десятилетий.

Давление на Гавану усилилось после январской операции американских военных в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро. При этом кубинские власти заявляют о готовности к диалогу с Вашингтоном.

Эксперты ООН по правам человека раскритиковали нефтяную блокаду, указав на возможные нарушения международного права. Правозащитники также предупредили об опасности политики давления.

В прошлом месяце Трамп допускал возможность соглашения с Кубой и утверждал, что военное вмешательство может не потребоваться. Теперь его новые заявления вновь поставили вопрос о дальнейших планах Вашингтона в отношении острова.

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Источник: https://www.reuters.com/world/americas/trump-says-us-will-take-care-cuba-its-way-back-iran-2026-10-23/
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