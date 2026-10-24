«Червоні лінії» більше не діють: по чому погрожує вдарити Іран

Іран підготував плани можливих атак на підводні комунікаційні лінії у Перській затоці на випадок нового військового удару США та Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох високопосадовців іранських чиновників у сфері безпеки.

Іран. Фото: з відкритих джерел

Співрозмовники агентства не розкрили конкретні місця та способи передбачуваних атак. Проте один із них заявив, що у разі нападу Тегеран може перешкоджати ремонту пошкоджених кабелів, прагнучи максимально продовжити порушення роботи телекомунікаційних мереж.

"Якщо на Іран нападуть, більше не буде червоних ліній — від підводних кабелів до військових баз, включаючи секретні", — попередив представник іранської сторони.

Раніше заступник голови політичного управління Корпусу вартових ісламської революції Ядолла Джавані також допускав можливість ударів по семи великих інтернет-кабелях у районі Ормузької протоки, якщо під атакою опиниться іранська інфраструктура.

Підводні лінії зв'язку мають стратегічне значення для міжнародного обміну даними. Вони забезпечують передачу значної частини світового інтернет-трафіку, підтримуючи роботу цифрових сервісів, фінансових операцій та корпоративних комунікацій між країнами.

Пошкодження таких об'єктів здатне спричинити перебої у передачі даних, збільшити навантаження на альтернативні маршрути та ускладнити роботу окремих регіональних мереж.

Водночас експерти, опитані Reuters, вважають, що наслідки пошкодження кабелів безпосередньо в Ормузькій протоці для глобальної інфраструктури можуть бути обмеженими. За їхньою оцінкою, через цей район проходить менше 1% міжнародної пропускної спроможності телекомунікаційних мереж.

Проте загрози Тегерану вказують на розширення можливих сценаріїв протистояння. Крім військових об'єктів, під потенційний удар можуть потрапити елементи громадянської інфраструктури, яких залежить міжнародний зв'язок.

Поки що йдеться про заявлені плани на випадок нової атаки, а не про підтверджене рішення розпочати таку операцію. Однак сама можливість на підводні комунікації посилює побоювання з приводу наслідків подальшої ескалації на Близькому Сході.

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