Кремль спостерігає за ударами по Ірану, не ризикуючи стати на бік союзника: про що це говорить

За ескалацією конфлікту на Близькому Сході слідкує весь світ. Протистояння між Іраном та Ізраїлем із США торкнулося й інших країн Перської затоки. Про що говорять заяви та дії ключових світових гравців на події в Ірані та навколо Ірану? Зокрема, як розуміти позицію Москви, яка, окрім гучних заяв, не готова заступатися за свого ключового союзника на Близькому Сході? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Операція США та Ізраїлю в Ірані

Навряд чи Путін переживає через те, що Росія може стати однією з наступних цілей США

Політолог, кандидат політичних наук Денис Гороховський говорить, що ситуація з Росією дуже цікава. Адже США продовжують буквально знищувати режими союзників країни-агресора: у Сирії, Венесуелі. Тепер в Ірані. І щоразу Росія може лише "публічно засуджувати", майже як ООН, та як максимум – надавати прихисток тим, хто встиг утекти.

"Навряд чи Путін переживає через те, що Росія чи він особисто можуть стати одними з наступних цілей США і Трампа. Але, ймовірно, він переживає за лояльність своїх партнерів. Адже союзники Кремля почнуть – якщо вже не почали – замислюватися над тим, що з ними може статися аналогічна історія, а РФ знову лише засудить дії США і фактично нічим не допоможе", – прокоментував експерт.

Підсумовуючи Денис Гороховський зазначив, що уже можна говорити про те, що вплив Росії в регіоні буде значно нижчим, ніж раніше.

У Пекіні та Пхеньяні помітили відмову Москви втрутитися у конфлікт на боці Ірану

Директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос відразу зауважив, що варто звернути увагу на доволі хорошу новину: завдяки втручанню Мохсена Резаї та тиску Китаю, Ормузьку протоку відкрито до початку торгів у понеділок. Це збило паніку на ринку нафти (Brent торгується на рівні $78-80).

"ОАЕ та Саудівська Аравія успішно відбили масовані ракетні атаки КВІР (True Promise IV). Позиція арабських столиць – повна нейтралізація іранської загрози. Те, що Україна згадується, як важливий елемент посилення протиповітряної оборони країн Затоки – добрий знак. Вчасна заява Зеленського про це – нам плюс у карму. Велика Британія, Франція та Німеччина висловили підтримку праву іранського народу на демократичний транзит, що є дипломатичним "зеленим світлом" для дій коаліції", – зазначив експерт.

Що ж до відмови Москви втрутитися у конфлікт на боці Тегерана, то експерт говорить, що цю відмову почули у Пекіні та Пхеньяні, як сигнал про немічність РФ. Спроби Москви зв’язатися з Вашингтоном напряму з цього питання виявилися невдалими.

"Пекін переходить до прямого управління кризою (кейс Ормузької протоки). Добре це чи погано – поки не зрозуміло, але ажіотаж на ринках збили. Підсумуємо: у Тегерані панує "двовладдя" між паралізованою Перехідною радою та радикальним крилом КВІР, яке готове до ядерної ескалації. Наступні 48 годин стануть вирішальними для формалізації капітуляції режиму або подальшої ескалації, якщо буде чим", – констатував експерт.

