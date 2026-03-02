Кремль спостерігає за ударами по Ірану, не ризикуючи стати на бік союзника: про що це говорить

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
За ескалацією конфлікту на Близькому Сході слідкує весь світ. Протистояння між Іраном та Ізраїлем із США торкнулося й інших країн Перської затоки. Про що говорять заяви та дії ключових світових гравців на події в Ірані та навколо Ірану? Зокрема, як розуміти позицію Москви, яка, окрім гучних заяв, не готова заступатися за свого ключового союзника на Близькому Сході? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Операція США та Ізраїлю в Ірані
Політолог, кандидат політичних наук Денис Гороховський говорить, що ситуація з Росією дуже цікава. Адже США продовжують буквально знищувати режими союзників країни-агресора: у Сирії, Венесуелі. Тепер в Ірані. І щоразу Росія може лише "публічно засуджувати", майже як ООН, та як максимум – надавати прихисток тим, хто встиг утекти.
Підсумовуючи Денис Гороховський зазначив, що уже можна говорити про те, що вплив Росії в регіоні буде значно нижчим, ніж раніше.
Директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос відразу зауважив, що варто звернути увагу на доволі хорошу новину: завдяки втручанню Мохсена Резаї та тиску Китаю, Ормузьку протоку відкрито до початку торгів у понеділок. Це збило паніку на ринку нафти (Brent торгується на рівні $78-80).
Що ж до відмови Москви втрутитися у конфлікт на боці Тегерана, то експерт говорить, що цю відмову почули у Пекіні та Пхеньяні, як сигнал про немічність РФ. Спроби Москви зв’язатися з Вашингтоном напряму з цього питання виявилися невдалими.
Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході відверто розповіли, чому стратегія Трампа щодо Ірану ризикує провалитися.