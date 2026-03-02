Кровавая трехдневная операция: СМИ обнародовали шокирующее количество жертв в 10 странах

Масштабная военная операция против Ирана, продолжающаяся последние трое суток, привела к значительным человеческим потерям во всем регионе. Телеканал Al Jazeera опубликовал сводные данные о жертвах среди военных и гражданских в десяти странах мира по состоянию на 15:00 мск.

Ближний Восток. Карта мира

Аналитики издания отмечают официальный характер этих цифр:

"В отчет включены только те случаи смертей и ранений, которые были подтверждены официальными источниками каждой из сторон конфликта".

Наибольшие потери понес Иран, где зафиксировано 555 погибших и сотни раненых. География боевых действий и их последствий охватила почти весь Ближний Восток. Согласно подсчетам, ситуация в других странах выглядит так:

Ливан: 13 погибших, 149 человек получили ранения;

Израиль: 10 погибших, сотни раненых;

США (военные силы в регионе): 4 погибших и 4 раненых;

ОАЭ: 3 погибших, 58 раненых;

Ирак: 2 погибших, 5 раненых.

Летальные случаи также зафиксированы в Кувейте, Омане и Бахрейне (по одному погибшему в каждой стране), а в Катаре сообщают о по меньшей мере 16 раненых.

Эти данные свидетельствуют о невиданной интенсивности боевых действий, где под удар попали не только непосредственные участники противостояния, но и контингенты третьих стран и соседние государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп выступил с рядом резонансных заявлений по ситуации на Ближнем Востоке, сигнализируя о переходе к фазе открытого силового противостояния с Тегераном. Американский лидер подчеркнул, что предыдущая серия ударов была лишь началом масштабной военной кампании.