logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США «Ми виб’ємо з них усе»: Дональд Трамп заявив про крах переговорів з Іраном та готовність до радикальних кроків
commentss НОВИНИ Всі новини

«Ми виб’ємо з них усе»: Дональд Трамп заявив про крах переговорів з Іраном та готовність до радикальних кроків

«Велика хвиля атак скоро прийде»: Трамп не виключає наземну операцію та повномасштабну війну з Іраном

2 березня 2026, 18:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп виступив із низкою резонансних заяв щодо ситуації на Близькому Сході, сигналізуючи про перехід до фази відкритого силового протистояння з Тегераном. Американський лідер підкреслив, що попередня серія ударів була лише початком масштабної військової кампанії.

«Ми виб’ємо з них усе»: Дональд Трамп заявив про крах переговорів з Іраном та готовність до радикальних кроків

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

"Велика хвиля атак ще не відбулася — вона скоро прийде. Ми виб’ємо з Ірану все лайно", — цитують слова Трампа світові медіа.

Президент констатував, що дипломатичні зусилля не дали результатів, оскільки іранська сторона відмовляється припиняти збагачення урану. За його словами, "ми не змогли укласти угоду з цими людьми". На тлі цього Трамп не виключив найбільш радикального сценарію розвитку подій.

"Ми можемо почати повноцінну війну з Іраном. Я можу відправити сухопутні війська на їхню територію — я цього не виключаю", — заявив очільник Білого дому.

Коментуючи нещодавні удари, Трамп назвав їх "приголомшливими", зазначивши, що керівництво Ірану вже втратило 49 осіб. Водночас він висловив здивування агресією Тегерана щодо сусідніх арабських країн у регіоні.

Наразі ситуація залишається критичною, оскільки США демонструють готовність до проведення наземної операції у разі подальшої відмови Ірану від виконання міжнародних вимог.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на тлі загострення відносин між Вашингтоном та Тегераном у соціальній мережі X (колишній Twitter) розгорівся гучний скандал. Сторінка під назвою "Canada hates Trump" опублікувала допис, який багато хто розцінив як пряме підбурювання до замаху на життя Дональда Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини