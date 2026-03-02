«Ми виб’ємо з них усе»: Дональд Трамп заявив про крах переговорів з Іраном та готовність до радикальних кроків

Президент США Дональд Трамп виступив із низкою резонансних заяв щодо ситуації на Близькому Сході, сигналізуючи про перехід до фази відкритого силового протистояння з Тегераном. Американський лідер підкреслив, що попередня серія ударів була лише початком масштабної військової кампанії.

"Велика хвиля атак ще не відбулася — вона скоро прийде. Ми виб’ємо з Ірану все лайно", — цитують слова Трампа світові медіа.

Президент констатував, що дипломатичні зусилля не дали результатів, оскільки іранська сторона відмовляється припиняти збагачення урану. За його словами, "ми не змогли укласти угоду з цими людьми". На тлі цього Трамп не виключив найбільш радикального сценарію розвитку подій.

"Ми можемо почати повноцінну війну з Іраном. Я можу відправити сухопутні війська на їхню територію — я цього не виключаю", — заявив очільник Білого дому.

Коментуючи нещодавні удари, Трамп назвав їх "приголомшливими", зазначивши, що керівництво Ірану вже втратило 49 осіб. Водночас він висловив здивування агресією Тегерана щодо сусідніх арабських країн у регіоні.

Наразі ситуація залишається критичною, оскільки США демонструють готовність до проведення наземної операції у разі подальшої відмови Ірану від виконання міжнародних вимог.

