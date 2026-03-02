Кривава триденна операція: ЗМІ оприлюднили шокуючу кількість жертв у 10 країнах

Масштабна військова операція проти Ірану, що триває останні три доби, призвела до значних людських втрат у всьому регіоні. Телеканал Al Jazeera опублікував зведені дані про жертви серед військових та цивільних у десяти країнах світу станом на 15:00 за київським часом.

Близький Схід. Мапа світу

Аналітики видання наголошують на офіційному характері цих цифр:

"До звіту включено лише ті випадки смертей та поранень, які були підтверджені офіційними джерелами кожної зі сторін конфлікту".

Найбільших втрат зазнав Іран, де зафіксовано 555 загиблих та сотні поранених. Географія бойових дій та їхніх наслідків охопила майже весь Близький Схід. Згідно з підрахунками, ситуація в інших країнах виглядає так:

Ліван: 13 загиблих, 149 осіб отримали поранення;

Ізраїль: 10 загиблих, сотні поранених;

США (військові сили в регіоні): 4 загиблих та 4 поранених;

ОАЕ: 3 загиблих, 58 поранених;

Ірак: 2 загиблих, 5 поранених.

Летальні випадки також зафіксовані в Кувейті, Омані та Бахрейні (по одному загиблому в кожній країні), а в Катарі повідомляють про щонайменше 16 поранених.

Ці дані свідчать про небачену інтенсивність бойових дій, де під удар потрапили не лише безпосередні учасники протистояння, а й контингенти третіх країн та сусідні держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп виступив із низкою резонансних заяв щодо ситуації на Близькому Сході, сигналізуючи про перехід до фази відкритого силового протистояння з Тегераном. Американський лідер підкреслив, що попередня серія ударів була лише початком масштабної військової кампанії.