Крупнейший в мире авианосец покинет Ближний Восток после повреждения: что произошло

Крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford временно покинет район Ближнего Востока после пожара на борту. Об этом сообщают американские чиновники, на которых ссылается Reuters.

Авианосец USS Gerald R. Ford. Фото из открытых источников

По информации источников, находившийся в Красном море корабль планируют направить в залив Суда-Бэй на греческом острове Крит. Там авианосец должен пришвартоваться для временной остановки после инцидента с пожаром. Пока неизвестно, как долго судно будет оставаться в порту.

Пожар на борту USS Gerald R. Ford вспыхнул на прошлой неделе и, по предварительным данным, не был связан с боевыми действиями против Ирана. Ячейка возгорания возникла в главной прачечной корабля. На ликвидацию пожара понадобилось несколько часов, а дым распространился на жилые помещения экипажа, повредив около 100 спальных мест.

Из-за отравления дымом медицинскую помощь получили около 200 моряков, еще одного военнослужащего пришлось эвакуировать с корабля из-за травм. В то же время, американские военные подчеркивают, что двигатели и ключевые системы авианосца не пострадали, а сам корабль остается полностью боеспособным.

По словам американских чиновников, девятимесячное развертывание авианосца уже вызвало дискуссии о нагрузке на экипаж и технической готовности судна.

USS Gerald R. Ford – новейший и крупнейший авианосец США и флагман одноименного класса. На его борту находится более 5000 моряков и до 75 летательных аппаратов, включая истребителей F/A‑18 Super Hornet. Корабль участвовал в операциях против Венесуэлы в Карибском бассейне, прежде чем прибыть на Ближний Восток.

