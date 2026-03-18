Найбільший у світі авіаносець покине Близький Схід після ушкодження: що сталося

Найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford тимчасово залишить район Близького Сходу після пожежі на борту. Про це повідомляють американські чиновники, на яких посилається Reuters.

Авіаносець USS Gerald R. Ford. Фото з відкритих джерел

За інформацією джерел, корабель, який перебував у Червоному морі, планують направити до затоки Суда-Бей на грецькому острові Крит. Там авіаносець має пришвартуватися для тимчасової зупинки після інциденту з пожежою. Наразі невідомо, як довго судно залишатиметься в порту.

Пожежа на борту USS Gerald R. Ford спалахнула минулого тижня і, за попередніми даними, не була пов’язана з бойовими діями проти Ірану. Осередок займання виник у головній пральні корабля. На ліквідацію пожежі знадобилося кілька годин, а дим поширився на житлові приміщення екіпажу, пошкодивши приблизно 100 спальних місць.

Через отруєння димом медичну допомогу отримали майже 200 моряків, ще одного військовослужбовця довелося евакуювати з корабля через травми. Водночас американські військові підкреслюють, що двигуни та ключові системи авіаносця не постраждали, а сам корабель залишається повністю боєздатним.

За словами американських чиновників, дев’ятимісячне розгортання авіаносця вже викликало дискусії щодо навантаження на екіпаж та технічної готовності судна.

USS Gerald R. Ford — найновіший та найбільший авіаносець США та флагман однойменного класу. На його борту перебуває понад 5000 моряків і до 75 літальних апаратів, включно з винищувачами F/A‑18 Super Hornet. Корабель брав участь в операціях проти Венесуели в Карибському басейні, перш ніж прибути на Близький Схід.

