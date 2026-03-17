Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Китай прийняв рішення про екстрену допомогу Ірану на тлі війни з США: деталі
Китай прийняв рішення про екстрену допомогу Ірану на тлі війни з США: деталі

Китай надасть гуманітарну допомогу Ірану, Йорданії, Лівану та Іраку через загострення конфлікту на Близькому Сході.

17 березня 2026, 13:00
Автор:
Slava Kot

Уряд Китаю заявив про надання екстреної гуманітарної допомоги кільком країнам Близького Сходу на тлі загострення конфлікту між Іраном та коаліцією США і Ізраїлю. Підтримку отримають також Йорданія, Ліван та Ірак.

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь. Фото з відкритих джерел

Спікер Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь під час брифінгу заявив, що ескалація на Близькому Сході призвела до серйозної гуманітарної кризи, яка зачепила мільйони людей у регіоні. Через це Пекін прийняв рішення про гуманітарну допомогу.

"Триваючий конфлікт завдав жахливих гуманітарних катастроф народу Ірану та інших країн регіону. Китай глибоко співчуває людям у цих країнах, наші серця з ними", — сказав Лінь.

В МЗС КНР пояснили, що рішення про допомогу ухвалили через критичну ситуацію, яка склалася у кількох країнах регіону після початку війни на Близькому Сході.

"Китай прийняв рішення надати екстрену гуманітарну допомогу Ірану, Йорданії, Лівану та Іраку, сподіваючись, що це допоможе полегшити важке гуманітарне становище, в якому опинилися місцеві жителі", — сказав речник МЗС КНР.

Лінь Цзянь також підкреслив, що Китай виступає за припинення вогню та відновлення стабільності на Близькому Сході. За його словами, Пекін планує й надалі докладати дипломатичних зусиль, щоб запобігти подальшому поширенню гуманітарної кризи.

Китай досить рідко оголошує про масштабну гуманітарну допомогу іншим країнам. Одним з попередніх таких випадків була підтримка Сектору Гази, коли Пекін пообіцяв виділити близько 100 мільйонів доларів для подолання гуманітарної кризи та відновлення регіону після тривалих бойових дій. Це сталося через два роки після початку боїв у цьому регіоні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай попереджає про катастрофу для людства за сценарієм "Термінатора".

Також "Коментарі" писали, що Китай відповів на заклик Трампа допомогти щодо Ормузької протоки.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4102469-kitaj-obicae-ekstrenu-gumanitarnu-dopomogu-iranu-jordanii-livanu-ta-iraku.html
