Кто играет на стороне терроризма: в чем Нетаньяху в ООН обвинил Запад

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обвинил западных союзников, признавших Палестинское государство, в поощрении терроризма, отчитался о военных успехах в уничтожении "оси террора" Ирана и выдвинул ультиматум остаткам ХАМАСа.

Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Интересно, что десятки делегатов покинули зал, когда Нетаньяху вышел на сцену, одновременно с этим другие лидеры аплодировали ему стоя.

Центральной темой выступления Нетаньяху стало осуждение стран, признавших Палестинское государство. Он назвал это "знаком позора", особенно учитывая, что это произошло после террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

"На этой неделе лидеры Франции, Великобритании, Австралии, Канады и других стран безоговорочно признали Палестинское государство. Они сделали это после ужасов, совершенных ХАМАС 7 октября. Ужасов, которые в тот день одобрили почти 90% палестинского населения", – отметил израильский премьер.

По мнению Нетаньяху, это посылает палестинцам четкий сигнал: "убийство евреев окупается".

"Со временем многие мировые лидеры сдались. Они сдались под давлением предвзятых СМИ, радикальных исламистских избирателей и антисемитских толп. Есть известная пословица: когда становится трудно, сильные становятся сильнее. Что ж, для многих стран здесь, когда стало трудно – вы сдались", – сказал премьер.

Он добавил, что за закрытыми дверями те же лидеры в частном порядке благодарят Израиль за его разведданные, которые помогают предотвращать теракты в их столицах.

Нетаньяху рассказал, что за последний год Израиль разгромил хуситов, уничтожил "основную часть террористической машины ХАМАСа... парализовал Хезболлу, уничтожив большинство ее лидеров и значительную часть ее арсенала". Для наглядности премьер принес карту "Проклятие", которую имел с собой год назад, на которой была изображена "террористическая ось Ирана".

Читайте также на портале "Комментарии" — Канада, Австралия и Великобритания признали Палестину: Израиль ответил резким заявлением.



