Хто грає на боці тероризму: у чому Нетаньяху в ООН звинуватив Захід

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час виступу на 80-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку звинуватив західних союзників, які визнали Палестинську державу, у заохоченні тероризму, прозвітував про військові успіхи у знищенні "осі терору" Ірану і висунув Ірану.

Біньямін Нетаньяху. Фото: з відкритих джерел

Цікаво, що десятки делегатів залишили залу, коли Нетаньяху вийшов на сцену, водночас інші лідери аплодували йому стоячи.

Центральною темою виступу Нетаньяху стало засудження країн, які визнали Палестинську державу. Він назвав це "знаком ганьби", особливо з огляду на те, що це сталося після терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

"Цього тижня лідери Франції, Великобританії, Австралії, Канади та інших країн беззастережно визнали Палестинську державу. Вони зробили це після жахів, скоєних ХАМАС 7 жовтня. Жахів, які того дня схвалили майже 90% палестинського населення", — зазначив ізраїльський прем'єр.

На думку Нетаньяху, це надсилає палестинцям чіткий сигнал: "вбивство євреїв окупається".

"З часом багато світових лідерів здалися. Вони здалися під тиском упереджених ЗМІ, радикальних ісламістських виборців та антисемітських натовпів. Є відоме прислів'я: коли стає важко, сильні стають сильнішими. Що ж, для багатьох країн тут, коли стало важко — ви здалися", — сказав прем'єр.

Він додав, що за зачиненими дверима ті ж лідери приватно дякують Ізраїлю за його розвіддані, які допомагають запобігати терактам у їхніх столицях.

Нетаньяху розповів, що за останній рік Ізраїль розгромив хуситів, знищив "основну частину терористичної машини ХАМАСу... паралізував Хезболлу, знищивши більшість її лідерів та значну частину її арсеналу". Для наочності прем'єр приніс карту "Прокляття", яку мав із собою рік тому, де була зображена "терористична вісь Ірану".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Канада, Австралія та Великобританія визнали Палестину: Ізраїль відповів різкою заявою.



