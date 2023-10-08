Кто такой Мохаммед Дейф: лидер ХАМАС, войска которого напали на Израиль

Мохаммед Масри, известный как Мохаммед Дейф, родился в 1965 году в лагере для беженцев в секторе Газа, созданном после арабо-израильской войны 1948 года. В 1990 году он присоединился к организации ХАМАС и стал ее активным участником.

Кто такой лидер ХАМАС Мохаммед Дейф. Фото из открытых источников

В 1990-е годы Мохаммед Дейф начал серию террористических актов против израильтян. Он организовывал и выполнял нападения, включая похищения и убийства. Дейф также организовывал нападения смертников на автобусы в Израиле, после чего погибли десятки мирных граждан. В июле 2002 года Дейф стал верховным командующим бригадами Кассам – военное крыло ХАМАС.

После того как Израиль вышел из сектора Газа в 2005 году, Дейф разработал стратегию запуска дешевых ракет в направлении израильских городов. Эта стратегия привела к многочисленным обстрелам израильских территорий ракетами.

Мохаммед Дейф стал одним из самых разыскиваемых лиц Израилем. В результате различных попыток ликвидации, он получил многочисленные ранения. Его глаз был потерян в одной из атак. В других нападения он повредил руку и позвоночник. В 2014 году во время воздушного налета погибли его жена, 7-месячный сын и 3-летняя дочь. Дейф постоянно перемещается с места на место, что сохраняет ему жизнь. Именно из-за своего кочевого образа жизни Мохаммед Масри получил имя Дейф, что на арабском означает гость.

Несколько ближайших соратников Дейфа также были убиты во время боевых действий в 2020 году, но главный палестинский террорист продолжает свою деятельность как лидер ХАМАС и более четверти века возглавляет список самых разыскиваемых людей в Израиле.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о реакции мира на атаку ХАМАСа на Израиль.

Также "Комментарии" писали о репортере, которая вела прямой эфир из сектора Газа. Позади нее взорвалась ракета, попавшая в жилое здание.