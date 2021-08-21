13 стран помогают эвакуировать афганских граждан из Кабула

13 стран совместно работают над тем, чтобы эвакуировать как можно большее количество афганских граждан, ожидающих в аэропорту Кабула (Афганистан). Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

Афганистан (фото из открытых источников)

Речь идет о таких странах, как Бахрейн, Германия, Дания, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания, Соединенные Штаты и Узбекистан. Эти страны "уже присоединились скоро присоединятся к транзиту американских и афганских граждан аэропорта Кабула".

Некоторые страны, в частности Германия и страны Ближнего Востока, готовы принимать эвакуированных из Кабула людей. В пятницу, 20 августа, в течение шести часов из аэропорта не вылетали эвакуационные рейсы. Самолетам было некуда лететь, поскольку Катар на тот момент принял 8000 эвакуированных лиц на авиабазе Аль-Удейд. Сейчас полеты возобновились. Нед Прайс пояснил, что большинство эвакуационных рейсов будут направляться в Катар, а оттуда в одну из 13 стран. Не всегда афганские граждане смогут лететь в США. Такое право имеют только те, кто уже оформили и получили американские иммиграционные визы. ОАЭ пока согласны принять 5000 эвакуированных афганцев на 10 дней. Германия будет принимать беженцев на авиабазе Рамштайн. Накануне президент США Джо Байден заявил, что постарается эвакуировать всех американских граждан, которые захотят вернуться домой из Афганистана. Однако заметил, что не имеет гарантий окончательного результата миссии.

Напомним, Европейский Союз не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане. Об этом на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

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