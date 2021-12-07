55% населения столкнулось с голодом: как живет Афганистан под властью "Талибана"

Более половины населения Афганистана сталкивается с экстремальным голодом, страшным явлением, которое будет только усиливаться, когда зима охватит разрушенную войной страну, которая сейчас находится под контролем "Талибана". Об этом сообщает Reuters.

Солдаты "Талибана" - Fox News

"Гуманитарный кризис в Афганистане обостряется каждый день. Голод в стране достиг действительно беспрецедентного уровня. Почти 23 миллиона человек, то есть 55% населения, сталкиваются с экстремальным уровнем голода", – сказал представитель Агентства ООН по делам беженцев Бабар Балуч.

Температура в Афганистане уже начала опускаться ниже нуля, а более низкие температуры еще впереди. Ситуация, по предупреждению ООН, может быть ужасной для более чем 3 миллионов афганцев, которые сейчас перемещены из-за конфликтов и не имеют убежища, медицинских средств, еды и одежды.

Балуч, только что вернувшийся из поездки в Афганистан, сказал, что многие пожилые люди и матери-одиночки были перемещены без еды или жилья.

"Одна мать-одиночка, которую я встретил, имела шестимесячного ребенка, 12-летнего сына, 10-летнюю дочь и родителей, за которыми надо ухаживать, потому что мужчина погиб в бою. Она должна заботиться о всей семье... Ее дети голодают. Следовательно, двое детей, 12-летний и 10-летний — они должны работать", — сказал Балуч.

Уровень недоедания по всей стране резко вырос в преддверии зимы, и Балуч предупредил, что около 1 миллиона афганских детей находятся под угрозой смерти, если они не будут получать больше помощи.

Хотя Агентство ООН по делам беженцев смогло помочь более 700 000 афганцев, охватив более 60 000 еженедельно, агентство предупреждает, что зимний снег грозит перекрыть доступ к миллионам людей, которые все еще нуждаются в помощи.

Как сообщали ранее "Комментарии", Соединенные Штаты и группа западных стран, включая Германию, Францию и Великобританию, выразили обеспокоенность сообщениями об убийствах и исчезновении бывших членов афганских сил безопасности после того, как "Талибан" пришел к власти в Афганистане в августе.

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