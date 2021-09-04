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Главная Новости Мир Ближний Восток Легализация боевиков: Путин заявил, что хочет ввести талибов "в семью цивилизованных народов"
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Легализация боевиков: Путин заявил, что хочет ввести талибов "в семью цивилизованных народов"

Путин подчеркнул, что "надо всем объединить усилия"

сегодня, 09:40
Автор:

Лиля Воробьева

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил за налаживание отношений с боевиками группировки "Талибан", захватившей страну после того, как войска США покинули Афганистан. Об этом сообщает Интерфакс.

Легализация боевиков: Путин заявил, что хочет ввести талибов "в семью цивилизованных народов"

Путин заявил об объединении с Талибаном (фото из открытых источников)

Он полагает, что диалог с боевиками группировки якобы позволит держать ситуацию в стране под контролем.

Путин заявил, что РФ не хочет дезинтеграции Афганистана. По его словам, если страна утонет в войне, то уже будет поздно. Чтобы этого не произошло, то нужно, чтобы "Талибан", как можно скорее "вошел в семью цивилизованных народов". Тогда с боевиками, убежден он, будет легче контактировать и влиять.

Позже Путин добавил, что для этого всем нужно объединить усилия для легализации боевиков.

Он с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена о планах по борьбе с терроризмом в мире. Путин заявил, что Америке сначала нужно разобраться с теми, с кем страна воюет 20 лет.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Путин рассказал, что помешало России иметь еще большую территорию. . Президент РФ Владимир Путин с сожалением высказался о том, что из-за известных событий в истории, территория России существенно сократилась, также уменьшилось количество ее населения. Размышляя с детьми на тему истории, российский президент выразил сожаление по поводу того факта, что, если бы не революция 1917 года и не распад СССР, то сегодня бы территорию РФ населяло  пол миллиарда человек. Президент РФ отметил, что в прошлом веке России пришлось дважды держать удар, чтобы выстоять. В результате российская государственность дважды серьезно пошатнулась, хотя и выстояла.


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Источник: https://www.interfax.ru/world/788431
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