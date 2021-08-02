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Главная Новости Мир Ближний Восток Лесные пожары в Турции: чем могут обернуться последствия огненных ЧП
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Лесные пожары в Турции: чем могут обернуться последствия огненных ЧП

В городе Бодрум были эвакуированы три пятизвездочные отели

сегодня, 23:23
Автор:

Ольга Чародий

Признанная в Турции террористической организации "Дети огня" (якобы связана с признанной официальной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана) взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов в стране. Чем могут обернуться последствия огненных ЧП в Турции в политическом смысле?

Лесные пожары в Турции: чем могут обернуться последствия огненных ЧП

Лесные пожары (фото из открытых источников)

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий считает, что если терроризм выходит на такой уровень выходит, это очень серьезно. И последствия могут быть непредсказуемыми.

"Интересно, что Россия, у которой пожары охватили площади, наверное, превышающие площади всей Турции, послала несколько самолетов тушить турецкие леса. Геополитика – она такая… Украина, кстати, тоже послала самолет. Но у нас-то таких пожаров нет. И ту, опять же, геполитический момент. Мы ждем, что Турция будет представлена 23 августа на Крымской платформе на высоком уровне. Президента Эрдогана вряд ли дождемся, но представительство хотелось бы видеть солидное. Так что в этом смысле жест Украины позитивный, логичный. Не только с человеческой, но и с информационной, политической точки зрения", – поясняет Алексей Голобуцкий.

При этом он отмечает, что Турция влезла во многие конфликты (Кипр, Сирия, армяно-азербайджанское противостояние), но не способна совладать с ликвидацией огненного ЧП на собственной территории.

"Это бьет по Эродогану, по власти. Возможно, отсюда – отсылки к тому, что поджоги могла осуществить курдская или какая-то связанная с курдами организация. Такой себе "перевод стрелок". Не исключено, что и попытка военного переворота в 2016-м была отчасти инсценировкой, чтобы Эрдоган смог взять больше власти в свои руки", – размышляет Алексей Голобуцкий.

Политолог Андрей Окара акцентирует, что такие пожары — беспрецедентны для Турции. И создают угрозу для турецких экономики, безопасности, туристической отрасли.

"То, что на себя взяли эти поджоги некие "Дети огня", связанные с курдами, может привести к ужесточению антикурдской политики. Курдская проблема в Турции очень серьезна, – акцентирует политолог. – Иностранным туристам, особенно в больших городах, советуют не подходить к полициейским машинам, потому что курдские террористы нередко бросают в них взрывчатку, выражая так протест против действий турецкого государства по отношению к курдам. Полагаю, что всё это может превратиться из стихийного бедствия в политическое стихий бедствие".

У курдов, подчеркивает Андрей Окара, есть воля обрести свое государство, у турецкого государства – не меньшая воля этого не допустить.

"Если эти пожары будут переосмыслены из истории о стихийном бедствии в историю о противостоянии курдов и турецкого государства, это может стать колоссальным вызовом для Турции как таковой. Если мы вспомним, что курдов поддерживают США, а у Эрдогана проснулись имперские амбиции (что мы увидели во время армяно-азербайджанской войны и не только), это может обернуться огромным очагом нестабильности. С очень серьезным последствиями", – прогнозирует Андрей Окара.

Напомним, Турцию охватили лесные пожары, из-за которых пришлось эвакуировать местных жителей и туристов. Но по состоянию на 1 августа большинство пожаров удалось локализовать.


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Источник: Comments.ua
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