В каких курортных городах Турции продолжаются пожары

Несколько дней назад солнечную Турцию охватили лесные пожары, из-за которых пришлось эвакуировать местных жителей и туристов. Но по состоянию на 1 августа, большинство пожаров удалось локализовать.

Где в Турции продолжаются лесные пожары / Фото: Kenan Gurbuz / Reuters

Издание Reuters сообщает, что сейчас пожары продолжаются в курортных городках Манавгат и Мармарис. В результате происшествия пострадали уже 120 человек и шесть погибли. Из 112 очагов возгорания 107 удалось потушить. Пламя пытаются локализовать как с воздуха, так и с земли. Тысячи людей были эвакуированы со своих домов.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пострадавшие от лесных пожаров районы объявлены "зонами стихийного бедствия", влияющими на жизнь в целом.

Отметим, что подозреваемый в поджоге леса в Милясе (юго-запад Турции) уже задержан. До этого власти страны заявляли, что лесные пожары могли стать следствием поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

К слову, Украина для борьбы с лесными пожарами отправила в Турцию самолеты Ан-32П.

Напомним, что в конце июля лесные пожары охватили и Грецию. Граждане, проживающие на территории восточной части Аттики, получили экстренные SMS-сообщения от спасательной службы. В посёлке под названием Галини была проведена эвакуация населения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сильные лесные пожары были зафиксированы в Италии, в частности на курортных островах Сардинии и Сицилии. Также огонь образовался на горном хребте Сикане и в Алкамо, что находятся в провинции Трапани. В Сети появились фото и видео, на которых запечатлена бушующая стихия.

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