Марко Рубио озвучил сроки завершения активных боев на Ближнем Востоке
commentss НОВОСТИ Все новости

Марко Рубио озвучил сроки завершения активных боев на Ближнем Востоке

Без смены режима, но с новыми лидерами: Рубио очертил стратегию Вашингтона в разговоре с главами МИД

7 марта 2026, 00:54
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Государственный секретарь США Марко Рубио провел ряд закрытых переговоров с руководителями внешнеполитических ведомств арабских стран. В ходе разговоров, состоявшихся 5 марта, он поделился прогнозами Вашингтона о продолжительности текущего конфликта на Ближнем Востоке.

Марко Рубио озвучил сроки завершения активных боев на Ближнем Востоке

Марко Рубио

По информации издания Axios, Рубио сообщил коллегам, что военная фаза, по предварительным оценкам, не завершится мгновенно.

"Война, как ожидается, продлится еще несколько недель", — отметил чиновник, ссылаясь на планы военного командования.

Основные усилия сконцентрированы на нейтрализации угрозы со стороны Тегерана. В частности, приоритетными целями для ударов есть иранские заводы, склады боеприпасов и площадки для запуска ракет.

Отдельно Марко Рубио остановился на политическом аспекте стратегии США. Он заверил партнеров, что Белый дом не ставит целью насильственное свержение власти в Тегеране, однако надеется на внутренние изменения. Источники отмечают, что Госсекретарь "ясно дал понять, что Вашингтон хочет видеть у власти в стране других людей".

Что касается возможности дипломатического урегулирования на данном этапе, то позиция США остается жесткой.

"На данный момент у США нет диалога с иранским режимом, и любые переговоры сейчас подорвут текущие военные цели", — подчеркнул глава Госдепартамента.

Такая риторика свидетельствует о намерении США завершить уничтожение военного потенциала оппонента, прежде чем возвращаться к столу переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп убежден, что политический ландшафт Кубы находится на пороге исторических перемен. В интервью телеканалу CNN американский лидер заявил, что после десятилетий напряженности официальная Гавана демонстрирует готовность к радикальным уступкам.

Трамп отметил, что полвека наблюдал за ситуацией в соседнем государстве, и сейчас наступил критический момент.



