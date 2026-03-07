logo_ukra

Кінець 50-річного очікування: Трамп анонсував падіння режиму в ще одній країні та «угоду століття»
НОВИНИ

Кінець 50-річного очікування: Трамп анонсував падіння режиму в ще одній країні та «угоду століття»

Марко Рубіо як куратор змін: Президент США заявив про готовність Куби до переговорів

7 березня 2026, 00:11
Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп переконаний, що політичний ландшафт Куби перебуває на порозі історичних змін. В інтерв’ю телеканалу CNN американський лідер заявив, що після десятиліть напруженості офіційна Гавана демонструє готовність до радикальних поступок.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Трамп зазначив, що пів століття спостерігав за ситуацією в сусідній державі, і зараз настав критичний момент.

"Я спостерігав за країною та її відносинами із США 50 років і тепер Куба "впала до моїх колін"", — наголосив господар Білого дому.

За словами президента, кубинське керівництво усвідомлює неминучість краху нинішньої системи та активно шукає шляхів для переговорів. Головну роль у цьому процесі Трамп планує віддати чинному Державному секретарю Марко Рубіо, який має кубинське походження.

"Вони дуже сильно хочуть укласти угоду, тому я збираюся поставити туди Марко Рубіо, і ми побачимо, як це спрацює", — поділився планами Трамп.

Він також додав, що питання Куби наразі є одним із пріоритетних для його адміністрації. На думку Трампа, після 50 років очікування острів нарешті "готовий" до трансформації, і США мають достатньо часу та ресурсів, щоб довести цю справу до кінця.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що події на Близькому Сході тримають у напрузі весь світ — бойові дії вже вплинули на ситуацію з енергоресурсами. Однак США поки не збирається завершувати операцію. 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив нову заяву щодо Ірану. 

“З Іраном не буде жодної угоди, окрім БЕЗУМОВНОЇ КАПІТУЛЯЦІЇ! Після цього, та обрання ВЕЛИКОГО ТА ПРИЙНЯТНОГО лідера (лідерів), ми, і багато наших чудових і дуже сміливих союзників і партнерів, будемо невпинно працювати, щоб повернути Іран з межі знищення, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше”, — написав Трамп в соціальній мережі Truth social.



