Марко Рубіо озвучив терміни завершення активних боїв на Близькому Сході

Державний секретар США Марко Рубіо провів низку закритих переговорів із очільниками зовнішньополітичних відомств арабських країн. Під час розмов, що відбулися 5 березня, він поділився прогнозами Вашингтона щодо тривалості поточного конфлікту на Близькому Сході.

За інформацією видання Axios, Рубіо повідомив колегам, що військова фаза, за попередніми оцінками, не завершиться миттєво.

"Війна, як очікується, триватиме ще кілька тижнів", — зазначив посадовець, посилаючись на плани військового командування.

Наразі основні зусилля сконцентровані на нейтралізації загрози з боку Тегерана. Зокрема, пріоритетними цілями для ударів є іранські заводи, склади боєприпасів та майданчики для запуску ракет.

Окремо Марко Рубіо зупинився на політичному аспекті стратегії США. Він запевнив партнерів, що Білий дім не ставить за мету насильницьке повалення влади в Тегерані, проте сподівається на внутрішні зміни. Джерела зазначають, що Держсекретар "ясно дав зрозуміти, що Вашингтон хоче бачити при владі в країні інших людей".

Щодо можливості дипломатичного врегулювання на даному етапі, позиція США залишається жорсткою.

"На даний момент у США немає діалогу з іранським режимом, і будь-які переговори зараз подорвуть поточні військові цілі", — наголосив очільник Держдепартаменту.

Така риторика свідчить про намір США завершити знищення військового потенціалу опонента перед тим, як повертатися до столу перемовин.

