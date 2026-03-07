logo_ukra

Марко Рубіо озвучив терміни завершення активних боїв на Близькому Сході
НОВИНИ

Марко Рубіо озвучив терміни завершення активних боїв на Близькому Сході

Без зміни режиму, але з новими лідерами: Рубіо окреслив стратегію Вашингтона у розмові з главами МЗС

7 березня 2026, 00:54
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Державний секретар США Марко Рубіо провів низку закритих переговорів із очільниками зовнішньополітичних відомств арабських країн. Під час розмов, що відбулися 5 березня, він поділився прогнозами Вашингтона щодо тривалості поточного конфлікту на Близькому Сході.

Марко Рубіо озвучив терміни завершення активних боїв на Близькому Сході

Марко Рубіо

За інформацією видання Axios, Рубіо повідомив колегам, що військова фаза, за попередніми оцінками, не завершиться миттєво.

"Війна, як очікується, триватиме ще кілька тижнів", — зазначив посадовець, посилаючись на плани військового командування.

Наразі основні зусилля сконцентровані на нейтралізації загрози з боку Тегерана. Зокрема, пріоритетними цілями для ударів є іранські заводи, склади боєприпасів та майданчики для запуску ракет.

Окремо Марко Рубіо зупинився на політичному аспекті стратегії США. Він запевнив партнерів, що Білий дім не ставить за мету насильницьке повалення влади в Тегерані, проте сподівається на внутрішні зміни. Джерела зазначають, що Держсекретар "ясно дав зрозуміти, що Вашингтон хоче бачити при владі в країні інших людей".

Щодо можливості дипломатичного врегулювання на даному етапі, позиція США залишається жорсткою.

"На даний момент у США немає діалогу з іранським режимом, і будь-які переговори зараз подорвуть поточні військові цілі", — наголосив очільник Держдепартаменту.

Така риторика свідчить про намір США завершити знищення військового потенціалу опонента перед тим, як повертатися до столу перемовин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" , що Президент США Дональд Трамп переконаний, що політичний ландшафт Куби перебуває на порозі історичних змін. В інтерв’ю телеканалу CNN американський лідер заявив, що після десятиліть напруженості офіційна Гавана демонструє готовність до радикальних поступок.

Трамп зазначив, що пів століття спостерігав за ситуацією в сусідній державі, і зараз настав критичний момент.



