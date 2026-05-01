Меню выживания: рестораны Дубая отказываются от деликатесов из-за кризиса

Рестораны Дубая, еще недавно поражавшие роскошными меню и экзотическими ингредиентами со всего мира, вынуждены срочно менять подход к работе. Причина – резкое усложнение логистики и удорожание продуктов из-за геополитической ситуации. То, что раньше было нормой, сегодня становится недостижимой роскошью даже для премиального сегмента .

Еда стала роскошью: элитные рестораны Дубая массово меняют меню

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Independent. Из-за блокады Ормузского пролива и последствий войны с Ираном поставки продуктов в регион существенно усложнились.

Что произошло с поставками

Ормузский пролив является ключевой транспортной артерией для региона. Ее блокировка привела к тому, что даже базовые продукты стало сложно доставлять , не говоря уже о премиальных ингредиентах.

Шеф-повара сообщают, что такие продукты, как авокадо или томатильо, теперь либо отсутствуют, либо стоят гораздо дороже. В результате рестораны вынуждены полностью просматривать меню.

Сколько это стоит

Из-за смены логистики основным способом доставки стала авиация, что значительно повысило расходы.

Цены на авиаперевозки продуктов выросли на 30–35%, а в отдельных направлениях – до 70% . Это напрямую повлияло на себестоимость блюд и прибыльность заведений.

В то же время, цены на горючее также выросли, что дополнительно усложняет ситуацию.

Почему Дубай оказался под ударом

Объединенные Арабские Эмираты зависят от импорта продуктов примерно на 80%. Поэтому любые перебои в снабжении мгновенно отражаются на рынке.

Фактически гастрономическая индустрия, которая оценивается более чем в 9 миллиардов долларов, оказалась в кризисе , и владельцы бизнеса вынуждены искать новые решения.

Как меняются рестораны

Заведения стали отказываться от дорогостоящих импортных продуктов и переходить на локальные ингредиенты. Также вводятся антикризисные меню по фиксированным ценам.

В некоторых случаях владельцы вынуждены сокращать расходы, включая зарплаты персонала.

Спрос на рестораны уже упал примерно на 27% , что дополнительно давит на бизнес.

Что это значит для будущего

Эксперты полагают, что ситуация может изменить весь ресторанный рынок региона. Если кризис затянется, Дубай может лишиться части статуса мировой гастрономической столицы.

Рестораны вынуждены адаптироваться к новым реалиям, где роскошь уступает выживанию , а стабильность зависит от глобальной политики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что одна из самых известных гостиниц мира — Burj Al Arab — неожиданно приостанавливает работу на длительный период.