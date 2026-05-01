Меню выживания: рестораны Дубая отказываются от деликатесов из-за кризиса

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Рестораны Дубая, еще недавно поражавшие роскошными меню и экзотическими ингредиентами со всего мира, вынуждены срочно менять подход к работе. Причина – резкое усложнение логистики и удорожание продуктов из-за геополитической ситуации. То, что раньше было нормой, сегодня становится недостижимой роскошью даже для премиального сегмента .
Еда стала роскошью: элитные рестораны Дубая массово меняют меню
Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Independent. Из-за блокады Ормузского пролива и последствий войны с Ираном поставки продуктов в регион существенно усложнились.
Ормузский пролив является ключевой транспортной артерией для региона. Ее блокировка привела к тому, что даже базовые продукты стало сложно доставлять , не говоря уже о премиальных ингредиентах.
Шеф-повара сообщают, что такие продукты, как авокадо или томатильо, теперь либо отсутствуют, либо стоят гораздо дороже. В результате рестораны вынуждены полностью просматривать меню.
Из-за смены логистики основным способом доставки стала авиация, что значительно повысило расходы.
Цены на авиаперевозки продуктов выросли на 30–35%, а в отдельных направлениях – до 70% . Это напрямую повлияло на себестоимость блюд и прибыльность заведений.
В то же время, цены на горючее также выросли, что дополнительно усложняет ситуацию.
Объединенные Арабские Эмираты зависят от импорта продуктов примерно на 80%. Поэтому любые перебои в снабжении мгновенно отражаются на рынке.
Фактически гастрономическая индустрия, которая оценивается более чем в 9 миллиардов долларов, оказалась в кризисе , и владельцы бизнеса вынуждены искать новые решения.
Заведения стали отказываться от дорогостоящих импортных продуктов и переходить на локальные ингредиенты. Также вводятся антикризисные меню по фиксированным ценам.
В некоторых случаях владельцы вынуждены сокращать расходы, включая зарплаты персонала.
Спрос на рестораны уже упал примерно на 27% , что дополнительно давит на бизнес.
Эксперты полагают, что ситуация может изменить весь ресторанный рынок региона. Если кризис затянется, Дубай может лишиться части статуса мировой гастрономической столицы.
Рестораны вынуждены адаптироваться к новым реалиям, где роскошь уступает выживанию , а стабильность зависит от глобальной политики.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что одна из самых известных гостиниц мира — Burj Al Arab — неожиданно приостанавливает работу на длительный период.