Меню виживання: ресторани Дубая відмовляються від делікатесів через кризу

Ресторани Дубая, які ще недавно вражали розкішними меню та екзотичними інгредієнтами з усього світу, змушені терміново змінювати підхід до роботи. Причина – різке ускладнення логістики та подорожчання продуктів через геополітичну ситуацію. Те, що раніше було нормою, сьогодні стає недосяжною розкішшю навіть для преміального сегмента.

Їжа стала розкішшю: елітні ресторани Дубая масово змінюють меню

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Independent. Через блокаду Ормузької протоки та наслідки війни з Іраном постачання продуктів у регіон суттєво ускладнилося.

Що сталося з постачанням

Ормузька протока є ключовою транспортною артерією для регіону. Її блокування призвело до того, що навіть базові продукти стало складно доставляти, не кажучи вже про преміальні інгредієнти.

Шеф-кухарі повідомляють, що такі продукти, як авокадо чи томатильйо, тепер або відсутні, або коштують значно дорожче. У результаті ресторани змушені повністю переглядати меню.

Скільки це коштує

Через зміну логістики основним способом доставки стала авіація, що значно підвищило витрати.

Ціни на авіаперевезення продуктів зросли на 30–35%, а на окремих напрямках – до 70%. Це безпосередньо вплинуло на собівартість страв і прибутковість закладів.

Водночас ціни на пальне також зросли, що додатково ускладнює ситуацію.

Чому Дубай опинився під ударом

Об’єднані Арабські Емірати залежать від імпорту продуктів приблизно на 80%. Тому будь-які перебої у постачанні миттєво відображаються на ринку.

Фактично гастрономічна індустрія, яка оцінюється у понад 9 мільярдів доларів, опинилася в кризі, і власники бізнесу змушені шукати нові рішення.

Як змінюються ресторани

Заклади почали відмовлятися від дорогих імпортних продуктів і переходити на локальні інгредієнти. Також запроваджуються антикризові меню з фіксованими цінами.

У деяких випадках власники змушені скорочувати витрати, включаючи зарплати персоналу.

Попит на ресторани вже впав приблизно на 27%, що додатково тисне на бізнес.

Що це означає для майбутнього

Експерти вважають, що ситуація може змінити весь ресторанний ринок регіону. Якщо криза затягнеться, Дубай може втратити частину статусу світової гастрономічної столиці.

Ресторани змушені адаптуватися до нових реалій, де розкіш поступається виживанню, а стабільність залежить від глобальної політики.

